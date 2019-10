Mobilizare impresionantă pentru a ajuta doi turiști să-și recupereze aparatul foto

Demers inedit al unei femei din Tulcea, care încearcă să ajute un cuplu de turiști să își recupereze amintirile.

Cei doi au uitat pe terasa unui restaurant o cameră foto cu 2.600 de poze făcute în Europa, Africa şi America. În imagini apar şi câteva mesaje scrise în limba franceză. Femeia din Tulcea a postat pozele celor doi pe grupurile iubitorilor francofoni de călătorii, dar şi pe rețelele sociale.

Femeia a găsit camera foto pe terasa unui restaurant din Tulcea, în urmă cu 2 săptămâni. Pe masă rămăseseră cafelele băute pe jumătate, semn că cei doi s-au grăbit să plece. S-a gândit că proprietarii au fost clienţi din zonă, la fel ca ea, şi că îi va găsi uşor.

Cristina Bordei: "Timp de o săptămâna nu am deschis-o, dar, când am văzut că nu apar proprietarii, am deschis-o, în încercarea de a-i identifica și de a le înapoia amintirile".

Perseverenţa femeii de a le înapoia camera foto a antrenat și alți oameni, dar şi autoritățile.

Corina Davidov, Asociația de Management al destinație turistice Delta Dunării: "O să distribuim fotografiile celor doi în rețeaua noastră de operatori din turism, în speranța că au mâncat la un restaurant din Tulcea sau s-au cazat la un hotel de la noi și cineva i-ar putea recunoaște și ar avea mai multe date despre ei. Numai în primele 6 luni ale anului, în Delta Dunării au ajuns 125.000 de turiști."

Cătălin Țibuleac, guvernatorul Deltei Dunării: "Vom apela și noi la Evidenţa persoanelor că au primit permis de acces în Rezervația Biosferei Deltei Dunării. Vom face apel și la celelalte autorități, sunt convins că, în cele din urmă, îi vom găsi."

Din instantaneele găsite de femeie în aparatul foto reiese că cei doi au călătorit în toată lumea, mergând cu bicicletele și căzându-se pe la localnici. Au fost din 2017 în Grecia, Maroc și Mexic, iar ultimele poze, din 10 Octombrie 2019, sunt făcute la cazinoul din Constanța.

Cristina Bordei: "Sper că "universul" să ne ajute să îi găsim și să le înapoiem camera, pentru că îmi imaginez că aceste fotografii sunt importante pentru ei. Este un gest normal să le înapoiem ceea ce au pierdut."

Aşadar, dacă îi recunoaşteţi, orice informație îi poate ajuta pe aceşti oameni să-şi recupereze amintirile.

