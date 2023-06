Misiune specială în Alba, înheiată cu succes. Câini de salvare au găsit două persoane rătăcite într-o zonă accidentată

Au avut misiunea de a căuta două persoane rătăcite într-o zonă accidentată. În aproximativ o oră, sarcina a fost dusă la capăt, cu succes.

Conform scenariului, doi tineri care au plecat pe munte s-au rătăcit într-o zonă foarte greu accesibilă din comuna Întregalde. Una dintre victime a reușit să sune la 112 și imediat, cei de la ISU, dar și echipe din care fac parte câini utilitari, au plecat în misiune.



Zura și Alsa au pornit în căutarea tinerilor rătăciți, iar rezultatele au apărut în scurt timp.

Dumitru Chisăliță – președinte Energia Inteligentă: „Au organizat aici tabăra prin care se va coordana toată acțiunea, a solicitat sprijinul societății civile prin asociașia câinilor utilitari."

Nicolae Albu – prefect de Alba: „Sunt doi câini care au fost inclusiv la evenimentele din Turcia, câini foarte bine pregătiți."



Zura - un ciobănesc de toată frumusețea - se antrenează de când avea două luni. Acum are 7 ani si luat parte inclusiv la misiunile de salvare de după cutremurul din Turcia.

Romică Chințoi – instructor canin Clubul Câinilor Utilitari: „E un cîine foarte energic, foarte activ și cu un nas exceptional. Câinele te ajută să restrângi aria de căutare foarte mult."



Alsa, un labrador retriver de patru ani, trebuia să fie un câine de companie, însă prin multă muncă a reușit să devină câine de salvare.



Ana Maria – instructor: „A participat la cazuri de dispariții, la o căutare a unei fetițe cu Sindrom Down pierdută în județul Tulcea, de asemenea, câțiva localnici care s-au pierdut în județul Dâmobița, Târgoviște."



Iar Verti are o poveste impresionantă. A fost luat de la o stână și acum se pregătește intens pentru a deveni câine de salvare. Are toate calitățile.



Iulia -stăpână Verti: „E câine de întors oi, inițial nu am știut în ce mă bag, l-am adus acasă a început să mă latre, să mă muște și am început dresaj. Am continuat să facem căutare și salvare. Haide, sari! Bravo! La picior, șezi."



Exercițiul de salvare marchează zilele prevenirii dezastrelor. Astfel de exerciții vor mai avea loc în toamnă, la Făgăraș și în Oradea.

