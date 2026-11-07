Înarmați cu voie bună și multă energie, mii de oameni au dansat vineri seară pe cele mai cunoscute melodii ale anilor '90 și 2000.

Ringul de dans a fost neîncăpător pentru nostalgicii care și-au dat întâlnire la festival. Mulți s-au simțit ca la bairamurile din tinerețe. A fost un moment bun și pentru a deschide jurnalul cu amintiri. Muzica anilor '90 și 2000 a transformat seara într-una incendiară.

Băiat: „Băieții ăștia fac o treabă extraordinară, că ne-au adunat aici generațiile '80, '90, 2000, 2005. E senzațional.”

Nostalgia continuă la Romexpo și sâmbătă seară, cu alte surprize.