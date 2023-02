Mesajul de adio al unui tânăr din Turcia, prins sub dărâmături: „Regret foarte multe lucruri. Dacă voi ieși de aici...”

Taha Erdem, în vârstă de 17 ani, a crezut că va muri după cutremurele devastatoare, fiind prins de zile întregi sub moloz, așa că a intrat pe rețelele de socializare pentru a-și lua rămas bun de la prieteni, familie și supraviețuitori.

"Cred că acesta este ultimul videoclip pe care îl voi filma pentru voi", a spus el de sub clădirea prăbușită care îi era casă, notează Unilad.

"Sunt mort, dacă nu mă înșel. Sunt aproape 500 kg peste picioarele mele. Picioarele mele au dispărut. Moartea, prietenii mei, vine într-un moment în care te aștepți cel mai puțin.

Tânărul de 17 ani a spus în filmulețul pe care l-a făcut de sub dărâmături: "Sunt multe lucruri pe care le regret. Fie ca Dumnezeu să mă ierte de toate păcatele mele. Dacă voi ieși de aici în viață astăzi, sunt multe lucruri pe care vreau să le fac". (VIDEO AICI)

Ulterior, într-un interviu acordat pentru Associated Press, el a reflectat asupra a ceea ce i-a trecut prin minte atunci când a avut loc cutremurul.

"Când m-am ridicat în picioare și am căzut din nou din cauza trepidațiilor, am înțeles că are loc un cutremur", a spus el.

"Clădirea noastră s-a prăbușit oricum la secunda 7, 10. În momentul în care am fugit spre ușă, eram deja sub dărâmături. Încă se mai produceau replici, acoperișul se prăbușea spre mine din ce în ce mai mult. Motivul pentru care am făcut acea înregistrare video a fost că, pe măsură ce acoperișul se apropia de mine, am crezut că voi muri".

Salvat la scurt timp după primul cutremur

Adolescentul a povestit că a crezut că familia sa a fost ucisă în timpul cutremurelor, atunci când a postat clipul sfâșietor.

El a spus că a crezut că li se va alătura în curând, dar a fost unul dintre primii scoși dintre dărâmături în urmă cu 11 zile, la două ore după cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade.

În interviul pe care l-a acordat jurnaliștilor de la Associated Press, tânărul de 17 ani a spus că acum locuiesc într-un cort pus la dispoziție de guvern, la fel ca alte sute de mii de persoane care au supraviețuit dezastrului care a lovit sudul Turciei și nordul Siriei.

Cutremurul masiv, care a avut loc pe 6 februarie, a lăsat peste un milion de persoane fără adăpost.

Bilanțul morților se ridică acum la 45.000 de persoane. iar costul economic al dezastrului se așteaptă să se ridice la miliarde de dolari, relatează Reuters.

Sursa: Unilad Etichete: , , , Dată publicare: 20-02-2023 17:58