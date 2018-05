Mesaj controversat postat pe Facebook de fostul ministru al Educației, Liviu Pop

Inquam Photos / Alexandru Busca

Fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop, a fost criticat de utilizatorii Facebook, care au considerat că a postat un mesaj obscen pe Facebook.

”Bună dimineața, prieteni!

Eu, Pop Liviu Marian, plec la muncă, voi ce faceți?”, a scris fostul ministru, postând și o poză în care a prescurtat ”plec la muncă” folosind inițialele.

Acest lucru a fost interpretat de mai multe persoane ca fiind o glumă obscenă.

”Stimabile domn, sunt anumiţi oameni care în anumite situaţii îşi permit texte de genul acestuia. Dumneavoastră aţi fost în fruntea unei instituţii (distruse de la '90 încoace) care are un rol total diferit de umorul pe care ni-l arătaţi aici. Vreţi respect, voturi, vorbe frumoase, aprecieri în condiţiile astea? După ce că nu aţi făcut absolut nimic bun pentru cei care se trezesc de dimineaţă şi cară inutil manuale şi caiete în spate, veniţi cu un umor golănesc aici... noi ceilalţi ne permitem. Dumneavoastră nu!

Noi ne permitem din cauză că doar asta ne-a mai rămas: umorul, sarcasmul... restul e la voi!”, i-a transmis Ela.

”Bravo, mare senator ce ești...un.. exemplu!”, a scris si Sebastian.

Alte persoane nu au văzut însă nimic greșit în legătură cu poza postată de fostul ministru al Educației.

”De ce trebuie să ne gândim doar la conotațiile din subconștient?”, a scris Lazăr.

”Bună asta domnu Ministru”, a scris și Angel.



Gafele lui Liviu Pop: ”genunche”, ”școala e gratuită, plătesc statul și părinții”

Deși a fost o bună perioadă ministru al Educației, Liviu Pop s-a remarcat mai degrabă prin gafele repetate pe care le-a făcut de-a lungul mandatului.

”Totul este sub control, operația la genunche a decurs bine”, scria Liviu Pop pe Facebook acum câțiva ani.

”Genunchele e un cuvânt pe care îl folosim des în Maramureș. Atunci eram în spital, cu gândul acasă. E un regionalism din Vișeul de Jos”, s-a apărat acesta ulterior.

”Școala e gratuită pentru copil. Plătesc statul și părinți”

”Un argument e legat de auxiliare. Poate nu am explicat eu cel mai bine, dar în loc să asigure statul toată gratuitatea, o parte din aceste costuri sunt preluate de părinți. Dar baronii manualelor, care, așa cum am spus, în zona aceasta a auxiliarelor au anual — se vehiculează — undeva peste 100 de milioane de euro. Nu știu câți dintre acești bani sunt fiscalizați și în buzunarele cui ajung. Numai auxiliare. Banii gri către negru. Trist este că în spatele acestor baroni ai manualelor, care încasează venituri foarte mari și au averi colosale unii dintre ei, suferă elevii acestei țări și noi nu avem nici bani la bugetul de stat ca să putem asigura gratuitate educației — și nu numai, și a sănătății, eu vorbesc acum de educație. (...) Este o miză financiară și eu cred, intuiesc că o parte dintre atacurile pe care le-am suportat zilele acestea sunt și din zona aceasta. Nu am cum să dovedesc, intuiesc și voi face public la momentul respectiv și toate editurile care au fost notificate și toate editurile care niciodată nu au participat la licitație de manuale, mare atenție, dar totdeauna s-au dus la vânzări de auxiliare”, spunea Liviu Pop în septembrie 2017.

Manualul de sport

Ministrul Educației a vorbit la acea vreme și despre controversatul manual de sport pentru clasa a V-a, arătând că nu a fost realizat în perioada de când se află la cârma ministerului, ci “l-a moștenit”.

”Nu este influențată ora de sport de apariția acestui manual. Nu am putut să fac nimic, ca ministru al Educației, să spun, domne nu puneți manualul de sport. Eu l-am moștenit, e un moft din lege. Nu pot să comentez eu utilitatea acestui manual de sport. L-am citit și sunt dezamăgit de calitatea manualului și numai la sport”, a mai spus ministrul.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer