Mașina unui pilot de curse a luat foc, pe circuit. Tatăl său i-a sărit în ajutor

Un pilot de curse din Boston a fost implicat într-un accident pe circuit, iar maşina a căzut pradă unor flăcări violente.

Primul care i-a sărit în ajutor a fost chiar tatăl lui, aflat în tribună.

Bărbatul nu a fost pasionat de cursele cu maşini, însă lucrurile s-au schimbat când fiul lui a devenit pilot pe circuitele de viteză.

Aşa că nu este de mirare că au petrecut împreună Ziua Tatălui pe un circuit din Boston - părintele în tribună, iar fiul la volanul unei maşini de curse.

Şi, chiar sub privirile tatălui, a avut loc un accident. La un viraj, maşina fiului său a fost acroşata şi a lovit violent parapetul de pe margine.

În câteva clipe, bolidul a fost înghiţit de flăcări.

Tatăl: "Nu am avut timp să-mi fie frică. Trebuia să-mi scot fiul afară din mașină."

Fără să stea pe gânduri, a luat-o la fugă spre vehiculul cuprins de incendiul care se înteţea.

Tatăl: "Când am văzut că arde, am coborât din tribună şi am sărit peste barieră."

A ajuns lângă maşină chiar înaintea celor responsabili cu securitatea cursei. Şi-a scos fiul din flăcări şi s-a asigurat că este teafăr.

Nu este pentru prima oară când tatăl i-a sărit în ajutor.

