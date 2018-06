Momentul în care Tesla unui regizor izbucnește în flăcări, în Los Angeles. VIDEO

Într-un filmuleț postat pe Twitter de Mary McCormack, soția regizorului, se poate observa cum autoturismul este cuprins de flăcări.

„N-a avut loc niciun accident, s-a întâmplat din senin în trafic, pe bulevardul Santa Monica. Mulțumesc cuplului drăguț care i-a făcut semn să oprească. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că fetițele mele nu erau și ele în mașină”, a scris ea.

La scurt timp, pompierii au venit să stingă flăcările. Nicio persoană nu a fost rănită, în urma incidentului. În acest context, reprezentanții Tesla au precizat că cercetează acest „eveniment neobișnuit”, conform ABC News, citat de BBC.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo