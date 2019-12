Marian Godină, amenințat cu cuțitul la Brașov. Reacția autorităților după ce a sunat la 112

Polițistul Marian Godină spune că a fost amenințat cu cuțitul și spray-ul lacrimogen pe o stradă din Brașov, după ce a intervenit pentru o femeie agresată de un bărbat, pe 1 decembrie.

Godină a povestit întregul incident pe blogul personal. El spune că a sunat imediat la 112 când a văzut că bărbatul l-a amenințat cu un briceag, însă poliția a întârziat să apară.

"După maxim două minute, așteptam să aud deja sirena mașinii de poliție, mai ales că magazinul e unul foarte mare și destul de aproape de secția arondată. Nimic…", a relatat acesta.

Poliția ar fi ajuns în cele din urmă abia după 15 minute, fără sirene, iar motivul oferit de agent l-a uimit pe Godină: "Nu mergem cu sirene să ne audă presa.”

Postarea integrală a lui Marian Godină de pe blogul personal:

"Pentru că laptopul tot dădea erori, am chemat la mine un prieten care se pricepe, pentru a mă ajuta. A ajuns la concluzia că hard-ul ssd pe care îl cumpărasem ieri este defect, așa că l-am demontat și ne-am dus împreună la magazin, cu bonul, pentru a îl schimba.

Am ajuns în fața magazinului, am parcat și ne-am îndreptat spre intrare.

De undeva din dreapta, am auzit niște plânsete. Am observat o femeie care plângea, fiind ținută de braț de un bărbat. Ne-am oprit și ne-am uitat spre ei, încercând să ne dăm seama dacă bărbatul o duce cu forța sau dacă doar o consolează după vreun necaz care îi provocase plânsul. Ne-am uitat insistent spre femeie, dându-i ocazia să ne ceară ajutorul. Nu a făcut-o, astfel că am luat în calcul varianta a doua, așa că am intrat în magazin. Întorcând totuși capul spre cei doi, am observat că bărbatul a îmbrâncit-o, motiv pentru care i-am spus lui Claudiu (prietenul meu) să ne întorcem să vedem ce se întâmplă. Am abordat-o pe femeie și aceasta ne-a spus că abia ce și-a luat două palme.

Prietenul meu l-a îndepărtat pe bărbat împingându-l. Am observat că bărbatul și-a băgat mâna în buzunar, moment în care i-am spus că sunt de la poliție, că voi suna la poliție și că îl rog să scoată mâna din buzunar și să o țină la vedere. Bărbatul s-a conformat, a scos mâna din buzunar, dar cu tot cu un briceag pe care l-a și deschis. Din celălalt buzunar a scos un spray, iar acum stătea amenințator spre noi, având într-o mână briceagul, iar în cealaltă spray-ul.

Oricâte antrenamente aș face, știu că cea mai bună apărare împotriva cuțitului e fuga, așa că m-am îndepărtat de el, am strigat la Claudiu să facă același lucru, iar pe femeie am luat-o lângă mine. I-am spus omului să se calmeze și să lase cuțitul jos, timp în care am scos telefonul și am sunat la 112. Se întâmpla asta azi, 1 decembrie, la ora 16.33. Am fost foarte explicit, am indicat parcarea marelui magazin în care ne aflam și faptul că un bărbat amenință cu cuțitul. Operatoarea 112 mi-a făcut legătura la Poliție, unde am spus același lucru. După maxim două minute, așteptam să aud deja sirena mașinii de poliție, mai ales că magazinul e unul foarte mare și destul de aproape de secția arondată. Nimic…

Am păstrat distanța în continuare față de bărbat, acesta încercând să plece de la fața locului.

După fix 15 minute, cronometrate, am observat venind loganul de poliție. Mergea frumos în coloana de mașini, fără girofaruri măcar, fără sirene. Cuminte ca toți ceilalți. A oprit lângă noi și a coborât un polițist care a întrebat ce s-a întâmplat. I-am zis, iar polițistul i-a cerut persoanei să scoată briceagul și să-l pună pe capota mașinii. Bărbatul a băgat mâna în buzunar, a scos briceagul și l-a pus unde i s-a indicat. Recunosc că dacă aș fi fost de serviciu nu mi-ar fi trecut prin cap să-i spun unuia despre care știu că are un cuțit, să-l scoată singur din buzunar.

Claudiu i-a spus polițistului „am și filmat ceva, îți arăt dacă vrei”.

Atât i-a trebuit polițistului. Să-i vorbească cineva per tu. Imediat i-a retezat-o, cu o viteză de reacție de mii de ori mai mare decât cu cea care se deplasase spre eveniment.

„-Eu v-am vorbit la persoana a doua!” s-a răstit el pe un ton arogant.

Nu m-am putut abține și i-am zis că și lui i se vorbise tot la persoana a doua și că face o confuzie. Asta pentru că ar fi imposibil să te adresezi folosind o altă persoană. Milițianul analfabet, vrând să fie și fudul, dacă prost grămadă tot e, nu știe că „dumneavoastră”, așa cum avea el pretenția să audă, e un pronume de politețe. În plus, după ce stai 15 minute să-i aștepți, să spună mersi că nu i s-a adresat lumea cu „bă”, care, de altfel, tot la persoana a doua e.

Deci problema milițianului era modul de adresare, așa că l-am întrebat cum e posibil să vină după 15 minute când e vorba de o persoană care, în parcarea unui magazin aglomerat, amenință cu un cuțit. Cum e posibil să vină fără sirene și girofar.

Răspunsul m-a dat pe spate. Fiți atenți aici, omul a zis că nu merge cu sirene ca să nu atragă atenția presei. Repet: „nu mergem cu sirene să ne audă presa.” Apoi mi-a spus să las impresiile.

Au legitimat persoanele implicate, precum și un martor care declarase că a văzut când femeia fusese strânsă de gât.

M-au întrebat dacă vreau să fac plângere, le-am spus că nu și au plecat cu persoanele.

Am intrat și noi în magazin, unde produsul ne-a fost schimbat, cel pe care îl cumpărasem ieri fiind unul care fusese în service și care nu ar fi trebuit să se afle la vânzare.

Mândru că sunt român!"