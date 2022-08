Maica Tereza. Viața călugăriței care a primit Premiul Nobel pentru Pace

Maica Tereza a primit Premiul Nobel pentru Pace în anul 1979, iar după ce a murit a fost beatificată de către Biserica Catolica ca recunoaștere a miracolelor care îi sunt atribuite.

Cine a fost Maica Tereza

Maica Tereza pe numele laic (Agnese Gonxhe Bojaxhiu) s-a născut pe 26 august în 1910, în Uskup (n.r. astazi Skopje), în familia albanezilor Nikola și Drane Bojaxhiu.

Nikola și Drane Bojaxhiu au mai avut patru copii, iar Gonxhe a fost cea mai mică dintre frați.

Mama sa, Drane Bojaxhiu se ocupa cu vopsitul țesăturilor și tatăl său lucra ca farmacist și era implicat în politica albaneză.

După moartea tatălui, Gonxhe a fost crescută de mama ei, care respecta cu strictețe religia romano-catolică.

De mică, Gonxhe a fost fascinată de poveștile despre misionarii creștinii și a decisă să plece de acasă, lăsând în urmă familia sa.

După ce a terminat liceul în septembrie 1928, Gonxhe a intrat la Institutul Sfintei Fecioare Maria, cunoscut sub numele de „Surorile Letto” din Irlanda.

Munca de misionariat

Tânăra, pe atunci în vârstă de 19 ani, a ajuns în India în 1929 și a lucrat la început ca învățătoare.

În mai 1931, Gonxhe a făcut un legământ religios de călugărie și și-a ales numele de Tereza, pentru că o admira foarte mult pe Sfânta Tereza de Lixeux, care și-a dedicat viața rugându-se pentru cei săraci, iar pe 24 mai 1937 a luat numele de Maica Tereza.

În 1948, Maica Tereza și-a început munca de misionariat prin schimbarea veșmântului tradițional din Loreto cu un sari simplu din bumbac alb cu un contur albastru.

Maica Tereza a luat cetățenie indiană și a început să-i îngrijească pe cei săraci și înfometați.

La începutul anilor 1949, Tereza s-a alăturat unui grup de femei și au pus împreună bazele unei comunități religioase care ajuta săracii.

Pe 7 octombrie 1950, Maica Tereza a primit permisiunea Vaticanului pentru congregația diocezană și s-a ocupat de îngrijirea celor înfometați, dezbrăcați, fără casă, cei schilozi, orbi, leproși, toți cei care se simțeau nedoriți sau neiubiți.

În 1952, Maica Tereza a înființat primul azil cu ajutorul oficialilor din Calcutta și de asemenea a transformat un templu Hindu într-o casă pentru săraci și i-a pus numele The Home for the Pure Heart (Casa inimii pure), unde cei bolnavi primeau îngrijiri și ocazia de muri cu demnitate în conformitate cu credința lor.

Musulmanilor li se citea Coranul, hindușii primeau apă din Gange, iar catolicii primeau taina maslului.

Misionarele Carității

Misionarele Carității au înființat în Calcutta clinici de îngrijire dedicate bolnavilor de lepră.

În 1955, Maica Tereza a deschis Nirmala Shishu Bhavan („Casa Inimii Imaculate pentru Copii”) pin care oferea adăpost orfanilor și tinerilor fără casă.

De-a lungul timpului, Congregația a atras recruți și donații, iar în anii '60, au reușit să deschidă orfelinate în toată India.

În 1965, Congregația s-a extins peste hotare, deschizând o casă cu cinci surori în Venezuela.

În 1968 au fost înființate case cu surori în Roma, Tanzania și Austria, iar în anii ‘70, Congregația a deschis case și fundații în Statele Unite și în țări din Asia, Africa și Europa.

Până în 1997, Congregația din Calcutta avea 4.000 de surori care se ocupau de îngrijirea copiilor de la orfelinate, a oamenilor bolnavi de SIDA, a nevăzătorilor, persoanelor cu handicap, vârstnicilor, alcoolicilor, săracilor și persoanelor fără adăpost.

Maica Tereza a murit pe 5 septembrie 1997, iar pentru a-i cinsti onoarea, Guvernul Indian a organizat funerali de stat.

Canoizarea Maicii Tereza

Maica Tereza a fost înmormântată în Casa Mama a Misionarelor Carității din Calcutta.

Pe 4 septembrie 2016, la Vatican, în Piața Sfântului Petru, Papa Francisc a oficiat ceremonia de canonizare a Maicii Tereza.

„După deliberari și rugăciuni, și după ce am căutat sfatul mai multor frați episcopi, o declarăm și definim pe Binecuvantata Tereza din Calcutta sfântă și o alăturam sfinților, hotărând să fie venerată ca atare de întreaga Biserică”, a spus Papa Francisc.

"Fie ca această neobosită truditoare întru milostenie să ne ajute să înțelegem că singura condiție pentru a acțona este iubirea necondiționată, liberă de orice ideologie și obligații, oferită tuturor, indiferent de limbă, cultură, rasă sau religie " a mai spus Papa.

Maica Tereza a primit Premiul Nobel pentru Pace

Pentru că s-a ocupat de îngrijirirea bolnavilor din India și pentru că a oferit sprijin celor sărmani, pe 17 octombrie 1979, Maica Tereza a primit premiul Nobel pentru Pace.

„În urmă cu treizeci de ani, Maica Tereza și-a părăsit postul de profesoară la o școală de fete romano-catolică din Calcutta pentru a-și dedica viața lucrului printre cei mai săraci din mahalalele acelui oraș.

Ordinul romano-catolic al cărui conducător este acum și-a extins activitățile în ultimii ani pentru a include o serie de alte orașe indiene și alte părți ale lumii”, era prezentată călugărița albaneză de către Comitetul Nobel în 1979.

„În ochii Comitetului Nobel, eforturile constructive de a elimina foametea și sărăcia și pentru a asigura omenirii o comunitate mondială mai sigură și mai bună în care să se dezvolte, ar trebui să fie inspirate de spiritul Maicii Tereza, de respectul pentru demnitatea individului”, se arată în declarație prin care era anunțat laureatul premiului Nobel pentru Pace în 1979.

Premiul Nobel pentru Pace este unul din cele șase premii Nobel instituite prin testament de inventatorul suedez Alfred Nobel.

Premiul Nobel pentru Pace este singurul care se decernează la Oslo, în Norvegia, de către un Comitetul format din cinci persoane, alese de către Parlamentul Norvegiei.

Dată publicare: 26-08-2022 08:25