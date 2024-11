Mai multe vedete din România au transmis o serie de mesaje despre alegeri: Mie mi se pare că acest om este un impostor

Mai multe celebrități de la noi din țară și-au exprimat punctul de vedere despre alegerile prezidențiale din acest an. Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a scris pe rețelele sociale că a fost umit de rezultatele din primul tur.

Cântăreața Mira le-a transmis fanilor săi că „vreau să cred că bunicii noștri au murit degeaba pentru libertate”.

Cornel Ilie, solistul trupei Vunk: „Călin Goergescu, acest impostor tăcut în care urlă răzbunarea. Legat de ceea ce se întâmpla în aceste zile la noi în țară, îmi este imposibil să nu scot din mine uluirea care se transformă în teamă și îngrijorare față de demența provocată de alegerea așa masivă a unui personaj care e mai mult decât bizară, nici nu e personaj, ci un pericol real. Pot să înțeleg persoanele care au votat cu Călin Georgescu în primul tur din revoltă față de toată clasa asta politică care până acum a fost dezamăgire după dezamăgire, până aici pot înțelege. La o simplă căutare pentru cine încă nu a văzut ce delir are acest om, ce idei are, închipuiri are, mie mi se pare că acest om este un impostor”.

Irina Rimes, cântăreață: „Pe 1 decembrie sunt alegeri parlamentare, care sunt mai importante decât alegerile prezidențiale, pentru că oamenii ăia care stau în Parlament, ei chiar hotărăsc ceva. Sunt foarte importante așa că nu uitați că pe 1 decembrie trebuie să mergeți la vot neapărat”, a spus vedeta pe TikTok stories.

Maurice Munteanu, fashion stylist: „Fac un apel la adresa tuturor celor care mă urmăresc. Vă rog să vă faceți cunoscută poziția pro democrație în aceste zile sinistre în care România riscă să fie dizolvată. În care România riscă să devina un stat legionar, fascist, pro-rus. Votez Elena Lasconi! Jos fascismul!”.

Mira, cântăreață: „Dacă până acum noi nu ieșeam în față, acum spun că este critic și că trebuie să o facem. Eu o să votez cu Lasconi din motive eviente. Nu vreau să cred că bunicii noștri au murit degeaba pentru libertate și îmi doresc să înțelegem că nu e un conflict și că trebuie să fim uniți. Mă bazez pe generația mea, mă bazez că o să iasă la vot, este musai să iasă la vot”.

Erika Isac, cântăreață: „Feminismul este cel care v-a dat dreptul la vot, datorită feniminisumului puteți vota astăzi, puteți avea bunuri materiale pe numele vostru astăzi, puteți face plângeri la poliție astăzi, puteți să vă cumpărați case și puteti avea opinii în online despre orice”.

