Horoscop anul 2025, cu Neti Sandu. Ce aduc astrele pentru zodii în anul care tocmai începe

Începem cu acest Marte retrograde, iar asta înseamnă că noi trebuie să perfectăm niște lucruri pe care le-am exersat în decursul lui 2024. Unele ne-au ieșit, altele nu ne-au ieșit. Noi am face bine să le rezolvăm pe toate. Avem la dispoziție cam două luni să reparăm ce ni se sugerează, pentru că indicațiile vin de la Marte, care e retrograd în zodia Racului. Și dacă începem așa, știm că aici e de reparat ceva.

Pe de altă parte, știm că Jupiter este de anul trecut în zodia Gemeni iar din 9 iunie, Jupiter intră în zodia Racului și va sta până în 2026. Va să zică avem aceste două elemente de bază: Jupiter în zodia Gemeni și Jupiter în zodia Racului. Și fiecăruia dintre noi, Jupiter ne va aduce câte ceva câtă vreme va sta în zodia Gemeni și în zodia Rac. Și trăsăturile de bază rămân tot cele legate de comunicare, de afaceri, de înțelegere a la nivel de grup și de interesul pentru casă, familie și valorile tradiționale, dar împletite în așa fel cu noutățile pe care ni le va aduce Pluton în zodia Vărsător, care nu e puțin lucru.

Pluton va sta 22 de ani, cam așa, 20-22 de ani în zodia Vărsător și România este Vărsător. Și atunci schimbările anul ăsta vin într-un fel amestecate cu valorile tradiționale, că nu putem obține nimic nou dacă nu păstrăm și elementele de bază, tradiția și ce a moștenit de la cei dinaintea noastră.

Va să zică e un an cu destul de elemente, destul de colorat, așa. Condimentul este Marte, care este retrograd, așa începe anul, dar pe de altă parte avem multe de obținut de la Jupiter în Gemeni și Jupiter în Rac și acum să vorbim despre fiecare zodie în parte.

Horoscop anul 2025 - BERBEC

Pentru Berbec sunt de perfectat cele care țin de comunicare, că el se grăbește tot timpul să facă multe lucruri, dar trebuie să comunice exact ce are nevoie, ce-l deranjează și după aceea să se ocupe de casă, că i s-a arătat de anul trecut că acolo sunt niște lucruri pe care probabil și le-a propus și de data asta le va putea finaliza. Și poate se așează la casa lui, poate își cumpără o casă mai mare sau poate împreună cu familia. Nu știm ce intenționează, dar el o să vadă că sunt multe de făcut.

Horoscop anul 2025 - TAUR

Pentru Taur, din nou rămâne interesul pentru sfera afaceri, cum să-și dezvolte afacerile, cu cine să intre într-un parteneriat, dacă își dorește, cum să sporească banii din cont și după aceea comunicarea. El, de obicei, așteaptă să vorbească celălalt, dar anul ăsta va trebui să învețe să spună cu gurița lui ce-l deranjează și ce dorește de la celălalt și să aibă proiecte care țin de sfera comunicării. Poate devine purtător de cuvânt sau poate are de făcut diverse lucruri care prin care să-și exprime punctul lui de vedere, ori la școală, ori în public, ori pe platformele de pe internet. Are mai multe posibilități de a-și exprima punctul de Vedere.

Horoscop anul 2025 - GEMENI

Pentru Gemeni trebuie să fructifice tot ce a început anul trecut, pentru că Jupiter l-a ajutat în toate felurile și nu o să lase până nu îi oferă tot ce se poate, pentru că e marele benefic. Jupiter, pe care e în zodia lui, vine o dată la 12 ani și are de gând să-i aducă tot ce se poate mai bun și după aceea, Jupiter se va muta în casa banilor și atunci el poate să-și găsească alt serviciu, poate să găsească niște colaborări și să sporească destul de frumos banii din cont și totodată să-i ofere o altă deschidere. Pentru că Pluton din Vărsător, care e același semn de aer ca și Gemenii, îi poate oferi o deschidere foarte mare din punct de vedere intelectual.

Horoscop anul 2025 - RAC

Racul pare să fie unul dintre favoriții acestui an. Sigur, pentru că deocamdată îl are pe Marte retrograd acolo și arată ce nu a făcut bine și cum trebuie să procedeze. Trebuie să aibă grijă de corpul lui ca să poată să obțină la maximum tot ce se poate în decursul acestui an și în 2026, că până atunci o să stea Jupiter acolo. Marele benefic va ajunge la el din 9 iunie și trebuie să îi ofere acea perfuzie de energie, de inventivitate și de curaj, în primul rând. Asta lipsește Racului să aibă curajul să își obțină funcția de care are nevoie, titulatura, partenerul, casa și tot ce are el nevoie să obțină în decursul acestui an. Poate se căsătorește, poate va avea un copil, poate va obține un titlu de glorie, ceva frumos, foarte frumos.

Horoscop anul 2025 - LEU

Leul trebuie să își păstreze încrederea în el. Și chiar dacă Marte a trecut în susul și în josul zodiei, de fapt îl ajută să obțină ce și-a propus el de când s-a născut: e candidat la titlu, la funcție, la onoruri. El poate obține aceste lucruri, dar trebuie răbdare și înțelegere și poate va cunoaște alți oameni, pentru că Vărsătorul, din partea opusă, adică în sfera parteneriat, îl aduce pe Leu în relație cu niște oameni de la care poate învăța mult mai multe lucruri decât era obișnuit până acum. Adică se va schimba puțin mediul și de acolo va obține ceva care să îi ridice cota de inteligență, de personalitate. Se întâmplă lucruri noi pentru Leu.

Horoscop anul 2025 - FECIOARA

Fecioara poate s-a mai obișnuit cu faptul că prietenii și-au găsit de treabă și i-au cam încurcat planurile. E o distanțare din cauza lui Saturn, dar a învățat să conviețuiască cu asta, dar cu ocazia asta a făcut și o selecție printre prieteni, că poți să nu te vezi, dar mai dai un telefon, mai întreții cumva relația, dacă nu au existat niște motive. Așadar, Fecioara s-a obișnuit cu acest Saturn care va intra pentru un moment în zodia următoare, dar tot aici se va întoarce pentru că trebuie să definitiveze niște lucruri legate de relația cu șefii, relația cu partenerul de cuplu și după aceea, Marte va ajunge în zodia Fecioarei și va trebui să aibă grijă de sănătate. Asta e foarte important, pentru că indiferent cât de multă treabă a avut de făcut, sănătatea trebuie să rămână totuși pe primul loc și trebuie să se pe un pic de ea neapărat.

Horoscop anul 2025 - BALANȚA

Balanța se va bucura în continuare de o relație bună cu cei din jur, va avea posibilitatea să călătorească pentru că au mai fost niște restricții, din cauza lui Jupiter retrograd.

Balanța va reuși să își perfecteze niște studii, va găsi noii modalități de exprimare a resurselor pe care le are și după aceea va avea parte de o schimbare pe care poate a pregătit-o sau poate că nu. Poate va merge pe o direcție, dar după aceea se vor deschide noi oportunități de a face și altceva și tocmai sfera asta a intelectului superior îi va da posibilitatea să urmeze niște cursuri. După aceea, cine știe ce post bun o să prindă că Jupiter o să ajungă în Rac, care pentru Balanță este sfera carieră și atunci poate va avea loc o schimbare favorabilă. Și Pluton, care este în sfera amoroasă, poate să-i aducă o nouă nevoie de a fi într-o relație.

Horoscop anul 2025 - SCORPION

Pentru Scorpion sunt lucruri noi care țin de școlile pe care le poate face, de plecările pe care le poate face în weekend sau cu treabă, că se poate să aibă parteneri străini și care să-l invite pe acolo sau anumite lucruri să se poată rezolva numai dacă se prezintă la sediul respectiv. Sunt niște lucruri legate de bani pe care va trebui să le resolve. El a început acum, poate vrea să strângă niște bani, poate vrea să ceară cu împrumut niște bani. Jupiter asta a avut de făcut de anul trecut până acum și când nu va mai fi retrograd din februarie, o să se vadă ce reușește să facă cu finanțele.

Horoscop anul 2025 - SĂGETĂTOR

Și SăGetătorul are de rezolvat relația cu partenerul de cuplu. El știe să jongleze cu astfel de lucruri, pentru că e destul de mobil și versatil și cred că va înțelege exact ce e de făcut în relația cu partenerul. Dacă e vorba să facă o schimbare cu casa, o să supună plenului familiei dacă să repare o locuință sau să cumpere alta sau să se mute cu chirie și după aceea tot așa. Va trebui să regândească politica monetară. Poate va face o investiție cu banii din cont, poate va cumpăra o casă, o va repara pe cea în care locuiește, o va îmbunătăți, că va mai construi un etaj sau altceva, poate se mută la curte.

Poate face multe lucruri SăGetătorul, și în primul rând patronul lui Jupiter, este în casa partenerială, ceea ce e mare lucru și se întâmplă numai o dată la 12 ani, deci sunt multe lucruri pe care le poate face și bonusul este acest Pluton într-o casă mentală, care îi poate aduce alte orizonturi, pe care să meargă, ca să se dezvolte din punct de vedere spiritual bun.

Horoscop anul 2025 - CAPRICORN

Capricornul are o revizuire a atitudinii față de partenerul de cuplu, față de partenerii de afaceri, de felul în care se luptă pentru drepturile lui, că s-ar putea să aibă vreun proces. Trebuie să se încheie un ciclu ca să înceapă altul, mai ales pentru că noi ne aflăm într-un an cu cifra 9 când se încheie un ciclu și după aceea, din 2026, vom începe un altul și trebuie să încheiem cu brio, cu fundiță, tot ce ne-am propus să facem.

Ni s-a sugerat, am încercat și de data asta, să sperăm că ne-a și reușit să rezolvăm tot felul de lucruri. Deci Capricornul trebuie să-și recalibreze relația cu celălalt, asta e important. Și după aceea va intra Jupiter în Rac, care îi va aduce pe cine trebuie. Dacă relația nu a fost bine condusă, să zicem așa.

El va trebui să se străduiască în continuare, că nu e ceva nou, să își rezolve problema financiară, pentru că el poate cheltuia prea mult sau nu era mulțumit de banii pe care îi avea și cheltuia. Dar de data asta, poate, pentru că Saturn nu va mai fi retrograd în casa asta a colectivității, care să-i ofere posibilitatea să își regleze sfera cheltuieli, va reuși să își regleze zona financiară.

Pluton va face tot posibilul să-i arate noi posibilități de a-și sporii banii sau de a consuma fără să cheltuiască pe lucruri foarte scumpe. Cred că ăsta va fi câștigul Capricornului, că Pluton îl va învăța altceva, o șmecherie, ca să se bucure și de finanțele pe care le are. Și vor fi lucruri pe care le va face cu drag și pentru că Jupiter nu o să mai fie retrograd în casa serviciului și atunci o să fie o degajare din punctul ăsta de vedere bun.

Horoscop anul 2025 - VĂRSĂTOR

Vărsătorul este special. Va simți că e un an special și el este special, pentru că în Vărsător, în prima parte, până în iunie, Jupiter va fi în sfera sentimentală și atunci se simt noi fiori. O să își dorească lucruri pe care nu credea, indiferent de vârstă, că poate, dacă e o persoană în vârstă, o să creadă că el nu o să se mai îndrăgostească niciodată. Ei bine, o să constate că nu e așa și poate să fie ceva foarte frumos, pentru că Pluton aduce o boare de tinerețe, de prospețime, de nou și frumos în viața oricăruia. Și atunci, chiar dacă e în vârstă, persoana tot o să simtă că e primăvară afară, indiferent de viscol ș.a.m.d.

Dar o să fie foarte interesant că va fi o schimbare totală la Vărsător și după aceea, Jupiter o să intre în casa serviciului și poate îi vine ideea să lucreze altceva. Saturn poate l-a mai învățat cum să procedeze cu banii acolo, în casa banilor și lucrurile se vor așeza în așa fel încât viața o să curgă altfel pentru Vărsător, ceea ce va fi ceva magic.

Horoscop anul 2025 - PEȘTI

Peștii vor avea parte de o lecție a echilibrului, pentru că ei se mulțumeau să trăiască în magia lor. Dar Saturn i-a obligat pe Pești să devină mai realiști, mai stăpâni pe ei, mai puternici, mai rezistenți. Nu era domeniul lor forte, dar Saturn i-a învățat încet, încet. Și va exista o stabilitate, pentru că Marte, dacă retrogradează, se așează în zodia Rac și face un echilibru frumos către Pești. Și când vine Jupiter în zodia Racului, tocmai bine. Le oferă o sferă emoțională foarte bine căptușită cu emoții pozitive și cu ce trebuie, iar ei pot avea o relație foarte bună, sentimentală și pot avea copii, dacă asta își doresc, și e minunat că e ceva nou și frumos pentru ei.

Sperăm că ne vom bucura de toate schimbările are urmează și să ne știm pregătiți pentru ele. Și închei cu o urare pentru cei care ne urmăresc: să ne bucurăm de ce avem și de ceea ce știm că putem să facem și mai ales să oferim celorlalți.

