Mai multe morminte, distruse în cimitirul evreiesc din Ploiești: ”Ura și prostia”

Mai multe morminte au fost distruse de persoane decamdată necunoscute, în cimitirul evreiesc din Ploiești. 16 pietre funerare au fost smulse pur și simplu de pe soclu, iar unele au fost și sparte.

Politiștii din Prahova îi caută acum pe autorii fapei. Aceștia riscă până la doi ani de închisoare.

Scenele dezolante, cu morminte distruse și pietre funerare sparte, au fost descoperite dimineața, de paznicul cimitirului.

Adrian Vanghelie, paznic în cimitir: ”Ce să vă zic, eu vin de pe la 8 până pe la 1 stau și pe urmă e închis, nu are paznic, nu are nimic. Nu are lumină, nu are cameră.”

Omul a sunat imediat la Poliție.

Maria Magdalena Rădulescu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: ”16 monumente funerare din cimitirul evreiesc au fost împinse de pe soclul lor, fiind căzute pe sol, trei dintre aceste monumente fiind găsite sparte. Colegii mei sunt pe teren și efectuează cercetări în vederea identificării autorilor.”

Gestul este de neînțeles, spun reprezentanții comunității evreiești.

"Ce motiv poate exista pentru distrugerea unor morminte, pentru atacurile îndreptate împotriva memoriei unor oameni care nu mai sunt printre noi? Ura și prostia, în cele mai mizerabile și abjecte forme sunt singurele explicații pe care le întrevăd pentru această crimă", a scris pe pagina sa de Facebook deputatul SIlviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din Romania.

Primăria municipiului Ploiești a anunțat că va oferi ajutor pentru refacerea mormintelor. Dacă vor fi găsiți, cei care au devastat cimitirul vor fi cercetați pentru profanarea locurilor de veci.