Leacuri pentru mahmureală. Cum s-au dres petrecăreții la restaurant, după cheful de Revelion

În general ciorbe acre, dar şi alte preparate care taie greaţa şi promit să calmeze stomacul atât de încercat.

Un mic restaurant din centrul Bucureştiului a deschis miercuri bucătăria special pentru a servi tradiţionala lor ciorbă de 1 ianuarie, Zama de Mirău. Acrită cu tarhon murat, este remediul ideal după o noapte în care majoritatea au exagerat cu alcoolul.

Nicole Turcu, ospătar: „O reţetă pe care noi o facem de patru ani, pentru cei care au petrecut bine de Revelion. Zeama albă de afumătură cu cartofi şi tarhon, punem şi oase de vită şi porc să aibă gust mai proeminent şi o acrim cu oţetul de la tarhonul murat, este foarte bună. De asemenea avem cartofii prăjiţi cu murături cu ou, care e bun remediu împotriva mahmurelii şi azi am preparat şi vin fiert pentru cei care vor să continue petrecerea”.

În micuţul restaurant, a fost un flux de oameni toată ziua, astfel încât spaţiul era mereu plin.

În Bucureşti, termometrul arata peste 11 grade Celsius în miezul zilei. Pentru că vremea permite, alt restaurant şi-a deschis terasa, mâncarea este preparată afară, la foc cu lemne, iar oaspeţii iau masa în acele zone încălzite şi acoperite sau se bucură de soare la mesele de pe malul lacului.

Bucătar: „Acum am pus un tuci de-al nostru direct în jar să încălzim ciorba de porc cu zeamă de varză şi ciolan afumat, pâinea noastră încălzită pe grătar.”

Reporter: Cum aţi petrecut?

Bucureștean: „Am petrecut destul de liniştit, am mâncat, am băut puţin, după care am dansat mai mult. Am început direct cu o bere ca să dregem puţin lucrurile şi e o chestie aici care se mănâncă şi-mi place foarte mult, cartofi prăjiţi, ouă şi nişte carne pe lângă. şi asta e de reveneala. E 1 ianuarie, e soare, e 2025, e o perioadă în care aşa, toată lumea se gândeşte la viitor!”

Florin Băcanu, chef bucătar: „Îi vom aştepta cu tradiţionala ciorbă, cu ciolan de porc afumat, zeamă de varză, leuştean proaspăt, pâine coaptă în casă, asta, după o noapte lungă pentru toţi merge cel mai bine, pe lângă nişte coaste de porc, cu un sos de zeamă de varză şi varză murată, ca să ne aducem aminte de varza de la mamaie, coasta de vită reinterpretate, păstrămi de oaie marinată la noi în casă, gulaş, mămăligă cu telemea afumată. Foarte multe preparate le facem afară, pentru că dorim să păstrăm acea notă de fum care să intre în carne. Ciorba de porc, a fost un succes total, fix cu zeamă de varză cum ne place nouă să mâncăm după o noapte lungă.”

De asemenea, cu apă multă, fructe şi legume proaspete, dar şi sucuri şi compoturi, efectele alcoolului trec ceva mai repede.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: