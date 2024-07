Jazz-ul, vedeta unui festival din Cluj-Napoca. Pianistul Roberto Fonseca a surprins publicul cu ritmurile aduse din Cuba

Spectatorii au putut asculta și nume mari ale genului, însă au găsit și diverse activități... la umbră.

Pianistul Roberto Fonseca a surprins publicul cu ritmurile aduse direct din Cuba. Jazz-ul s-a împletit cu mambo, rumba și bolero.

Fată: „Ne bucurăm și de muzică și de ambient. Acum că s-a mai răcorit am zis că venim să ne bucurăm de ce oferă Jazz in the Park.”



Atmosfera din parc a fost perfectă și pentru cei care au vrut să se ascundă de căldură. Oamenii au stat pe iarbă și au ascultat acordurile de pe scenă, ori au participat la diferite ateliere.

Fată: „Am văzut că este și o tiroliană pe lac. Sunt activități diverse și sunt gratuite, ceea ce e super. Muzica e super mișto.”

Fată: „Am văzut că sunt competiții și cu artiști internaționali, asta mi se pare nice.”

Copil: „Suntem aici cu jazz, cu baloanele și cu voie bună.”

În Parcul Central din Cluj-Napoca au fost prezente și cele mai promițătoare talente ale jazz-ului internațional.

Tinerii artiști au concurat pentru premii în valoare de peste 35 de mii de euro.

Alin Vaida, fondator Jazz In The Park: „Avem 13 trupe finaliste din 246, a durat foarte mult să ascultăm 246 de trupe și să le alegem pe cele mai bune 13. Ne place că lumea poate experimenta cu muzica și să o studieze și să o încerce, nu doar să o asculte”



25 de mii de oameni au participat la Jazz in the Park, iar intrarea a fost liberă. Însă, fanii au putut cumpăra un bilet de 30 de lei prin care să susțină deschiderea primului club de jazz din Cluj-Napoca.

