Mick Jagger și Keith Richards au făcut show pe scenă, la 80 de ani. Rolling Stones, la Festivalul de Jazz de la New Orleans

La 80 de ani, Mick Jagger și Keith Richards continuă să facă spectacol pe scenă. Trupa Rolling Stones a ținut, joi, al doilea concert al turneului mondial Hackney Diamond în cadrul festivalului de Jazz de la New Orleans.

Legendara trupă Rolling Stones a urcat pentru prima oară pe una dintre scenele festivalului de Jazz din New Orleans, în aplauzele miilor de oameni veniți să-i vadă la evenimentul muzical care datează deja de 54 de ani. De obicei, aici sunt 14 scene unde artiștii cântă simultan, însă 13 dintre ele au tăcut, în onoarea trupei britanice.

Britanicii au deschis concertul cu piesa "Start me up", spre bucuria celor prezenți. Au urmat multe dintre hiturile Rolling Stones, între care Honky Tonk Women, Miss You, Gimme Shelter sau Jumpin' Jack Flash. I-au aplaudat fani de toate vârstele, încântați de energia de pe scenă.

Fan: „Ei sunt ceea ce era Frank Sinatra pentru părinții mei. Mai târziu vreau să pot spune că am fost aici, i-am văzut pe Stones, l-am văzut pe Mick Jagger cu figurile lui de dans.”

„Sunt fanul lor de multă vreme. I-am văzut și în 2019, la Dome (o arenă în New Orleans). A fost foarte distractiv și am zis să vin să-i văd iarăși, pentru că nu știu de câte ori o să mai am ocazia asta” spune altcineva.

Concertul de la Jazz Fest a fost a doua oprire a trupei în turneul de promovare a celui mai recent album al lor, intitulat Hackney Diamonds și lansat anul trecut. E primul album cu piese originale, lansat în ultimii 18 ani.

