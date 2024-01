Marlena Shaw a murit. Renumita cântăreață de jazz avea 81 de ani

„Cu durere în suflet, eu şi familia mea, anunţăm că iubita noastră mamă, îndrăgita voastră figură legendară şi artistă Marlena Shaw a încetat din viaţă", a declarat fiica ei, Marla Bradshaw, într-un mesaj video.

Nu a fost precizată cauza decesului. Bradshaw a menționat că mama sa a murit „în pace", adăugând că artista „s-a dus să asculte câteva dintre cântecele ei preferate".

Marlena Shaw, cunoscută pentru melodiile sale de succes „California Soul" şi „Woman of the Ghetto", s-a născut la New Rochelle, în New York, în 1942 şi a susţinut spectacole pe scena Apollo Theater din Harlem la vârsta de doar 10 ani.

Ea a devenit celebră în anii 1960, după ce a fost descoperită de Chess Records şi ulterior a lansat 17 albume, cu opt case de discuri.

Printre hiturile lui Shaw se numără „Feel Like Making Love", „Loving You Was Like A Party", „Is You or Is You Ain't My Baby" şi „Go Away Little Boy".

Într-o perioadă marcată de tensiuni rasiale accentuate în Statele Unite, muzica lui Shaw s-a axat pe viaţa femeilor de culoare şi pe rezistenţa comunităţii din care făceau parte.

„Suntem îndureraţi de dispariţia lui Marlena Shaw", a declarat Verve Records, cu care artista a colaborat în 1987.

Casa de discuri a descris-o, într-o postare pe Facebook, drept „o cântăreaţă minunată a cărei melodie 'California Soul' este astăzi la fel de populară ca întotdeauna şi al cărei album 'It Is Love: Recorded Live at Vine St.' a contribuit la relansarea casei de discuri Verve, în 1987".

Dată publicare: 22-01-2024 23:14