Istoricul melodiei „All I Want for Christmas is You”, a artistei Mariah Carey. Cum a compus artista cântecul

All I Want for Christmas is You” este, probabil, cea mai populară melodie de Crăciun din ultimii 30 de ani și puțini sunt cei care nu au auzit-o până acum.

Imnul de Crăciun al celebrei Mariah Carey ocupă primul loc în listele multora cu melodiile lor preferate de Crăciun și este melodia pe care o poți de-a lungul zilei în timp ce te plimbi prin magazine, dar cine a scris piesa și cum a devenit un clasic de-a lungul anilor?

„All I Want for Christmas is You” - Cea mai de succes melodie de Crăciun

Mariah Carey a scris cântecul alături de partenerul ei în compoziție, Walter Afanasieff.

După succesul albumului său cel mai bine vândut din 1993, "Music Box", Carey și echipa ei de la Columbia Records au început să exploreze idei pentru proiecte viitoare.

Atunci soțul ei de atunci, Tommy Mottola, șeful casei de discuri Columbia, Sony Music Entertainment, a venit cu ideea de a face un album de Crăciun.

Colaboratorul lui Carey, Walter Afanasieff a spus că Mariah a inventat o "poveste alternativă" despre originea cântecului.

Hitul din 1994 al lui Carey este considerat clasicul modern emblematic de Crăciun, cu Billboard clasându-l pe locul 1 în lista sa a celor mai de succes 100 de cântece de sărbători din toate timpurile - înaintea unor voci legendare precum Bing Crosby, Brenda Lee și Nat King Cole.

Datorită serviciilor de streaming și prezenței omniprezente a cântecului în cultura pop, acesta a primit miliarde de redări de-a lungul timpului.

Dar în timp ce "All I Want For Christmas Is You" a devenit o parte esențială a sezonului de iarnă și i-a adus cântăreței în vârstă de 54 de ani titlul neoficial de "Regina Crăciunului", istoria sa este mai complicată decât ai putea crede.

Carey iubea Crăciunul, dar familia ei îl "distrugea"

"All I Want For Christmas Is You" este o odă veselă și zgomotoasă adusă Crăciunului, fără a menționa vreo relație de iubire. Este și un contrast puternic cu experiențele melancolice ale lui Carey în jurul sărbătorilor în timpul copilăriei sale.

Mariah a fost crescută pe Long Island, New York, și a făcut parte din dinamica complicată a unei familii.

Părinții ei - Alfred Roy Carey, un inginer aeronautic venezuelean, și Patricia Carey, antrenoare vocală și soprană - s-au despărțit când Mariah avea 3 ani.

Ea a crescut în principal cu mama ei. Mariah a detaliat relația lor complicată, sugerând în memoriile sale din 2020 că mama ei avea resentimente față de ea din cauza abilităților sale muzicale. Cântăreața nu mai vorbește nici cu fratele său, Morgan, nici cu sora sa, Alison.

Deși Mariah privea cu nerăbdare Crăciunul în fiecare an, ea a declarat în 2019 că familia ei "disfuncțională" și problemele financiare din copilărie adesea îi umbreau entuziasmul.

"Am vrut mereu să am parte de momente frumoase de Crăciun, dar ei distrugeau totul, așa că mi-am jurat că în propria mea viață mă voi asigura că fiecare Crăciun va fi minunat", a declarat ea pentru Cosmopolitan UK.

Un avantaj a fost că Mariah a început să scrie poezii și cântece pentru a-și exprima sentimentele - lucru care a ajutat-o să devină rapid un megastar. Până în 1994, Mariah avea deja opt single-uri pe locul 1.

Printre acestea se numărau piese precum "Vision of Love", "Emotions" și "Dreamlover". Așa că atunci când casa sa de discuri a sugerat să compună un album de sărbători, Mariah, în vârstă de 24 de ani, era reticentă, deoarece credea că muzica de Crăciun era rezervată artiștilor aflați pe finalul carierei lor, după ce relevanța lor scăzuse.

"Am fost ceva de genul de, 'Hmm, nu știu'. Părea puțin prea devreme, parcă m-aș fi grăbit", a spus ea pentru Los Angeles Times în 2020.

"Succesul albumului Merry Christmas a fost cu siguranță o surpriză. Adică, 'All I Want for Christmas Is You' a fost primul cântec de Crăciun pe care l-am scris vreodată."

Istoricul melodiei - cum a compus-o Mariah Carey

Într-un interviu în 1994, Mariah Carey a spus despre cântec: "Este foarte tradițional, Crăciun în stil vechi. Este foarte retro, genul anilor '60."

Afanasieff a declarat că a fost inspirat de tehnica "Zidului de Sunet" a producătorului Phil Spector din anii '60.

"Un pat bogat de clape, amintind de un Zid de Sunet la scară mică, susține ritmurile vesele ale melodiei, în timp ce un cor vocal sufletesc adaugă „ooh-uri” robuste, contramelodii tensionante și armonii festive. Mai ales, acordurile de pian vioaie și melodia cântecului îl mențin vesel și săritor."

Criticii au comparat, de asemenea, stilul melodiei cu cel al formației The Beach Boys, Judy Garland, Nat King Cole, The Jackson 5 și Stevie Wonder.

Marea parte a muzicii de pe piesă a fost programată pe computer de către Walter Afanasieff, care a produs bass-ul, tobele, clapele și efectele sonore festive.

Dann Huff a cântat la chitară, iar Carey a fost susținută vocal de Melonie Daniels și surorile Kelly și Shanrae Price.

Într-un interviu acordat Business Insider în 2013, co-autorul Afanasieff a remarcat că a fost destul de surprins că piesa a avut atât de mult succes comercial, deoarece nu se conforma muzicii de Crăciun convenționale sau sunetelor vremii.

"Prima mea reacție a fost: 'Sună ca și cum cineva ar face exerciții vocale'", a spus Afanasieff. "Ești sigură că asta vrei?"

Ca de obicei, Carey știa exact ce își dorea și a păstrat melodia fidelă viziunii sale, rezultând o piesă pe care Afanasieff spune că a rămas în top datorită exact acestui lucru - sunetului său vioi, o raritate în ofertele cântecelor americane de Crăciun. Asta nu înseamnă însă că melodia este simplă în vreun fel.

La început, în SUA, melodia nu a intrat în clasamentul principal Hot 100, deoarece nu a fost lansată comercial ca single.

Regulile au fost schimbate până în anii 2000, permițându-i să intre în topuri pe baza descărcărilor și streaming-ului. A atins un nou vârf în decembrie 2018, urcând pe locul 7.

În Regatul Unit, a fost pe locul doi de Crăciun în 1994, în spatele piesei „Stay Another Day” a formației East 17.

Cu vânzări globale de peste 16 milioane de copii, melodia este cel mai mare hit internațional al lui Carey și al 11-lea cel mai bine vândut single din toate timpurile. Până în 2017, melodia i-a adus venituri de 60 de milioane de dolari din drepturile de autor.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 17-12-2023 16:38