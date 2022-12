Mariah Carey a doborât încă un record cu melodia „All I Want For Christmas Is You”

Cântăreaţa americană Mariah Carey a stabilit un nou record cu cântecul ei de Crăciun „All I Want For Christmas Is You", lansat în 1994, a anunţat marţi cotidianul francez Le Nouvel Observateur.

De aproape 30 de ani, single-ul „All I Want For Christmas” a devenit un simbol al sărbătorii de sfârşit de an şi este ascultat de numeroase persoane. Nici anul 2022 nu a făcut excepţie de la această regulă pentru celebra cântăreaţă americană. Single-ul, compus de fostul ei soţ Tommy Mottola, a stabilit un nou record, devenind cântecul cu cele mai multe difuzări într-o singură zi pe platforma Spotify, fiind audiat de 21,27 milioane de ori, potrivit Agerpres.

Anunţul de pe Twitter al companiei specializate Chart Data a făcut-o pe Mariah Carey să reacţioneze foarte repede. Ea a distribuit pe reţelele de socializare o înregistrare video care o arată căzând (de fericire) pe o canapea în momentul aflării acestei veşti. „Nu mă aşteptam să mă trezesc cu această magnifică surpriză”, a scris vedeta americană într-un mesaj distribuit pe contul ei de Twitter, care a fost vizionat de aproape 5 milioane de persoane.

„Regina Crăciunului" şi acuzaţiile de plagiat

Lansat în noiembrie 1994, acest cântec cu versuri scrise de Mariah Carey şi Walter Afanasieff a devenit single-ul de promovare a celui de-al patrulea album de studio al interepretei pop, care s-a intitulat „Merry Christmas". Reuşita ei include şi o componentă financiară, întrucât vedeta primeşte aproximativ 2,5 milioane de euro pe an pentru drepturile de autor asociate acestui cântec, potrivit Ouest-France. În total, revista Forbes a calculat în 2019 că single-ul „All I Want For Christmas Is You” i-a adus cântăreţei americane venituri de peste 60 de milioane de dolari.

Impulsionată de succesul ei anual, Mariah Carey a vrut să împingă lucrurile şi mai departe şi a dorit să-şi înregistreze statutul de „Regina Crăciunului” ca marcă oficială. Solicitarea i-a fost însă refuzată de justiţia americană în luna noiembrie, considerând că acea titulatură era mult prea generică.

2022 a fost şi anul în care o plângere pentru plagiat a fost depusă împotriva cântăreţei Mariah Carey, în luna iunie. Artista country Andy Stone afirma că „All I Want For Christmas Is You” era o copie a unui cântec al ei cu acelaşi titlu şi care ar data din anul 1989. Plângerea a fost respinsă, din lipsă de puncte comune reale. Cu excepţia titlului, dar, aşa cum raportează BBC, Oficiul pentru drepturi de autor din Statele Unite a raportat că în Statele Unite există nu mai puţin de 177 de cântece intitulate „All I Want For Christmas Is You”.

Sursa: Agerpres Dată publicare: 28-12-2022 13:43