Investiții majore în retailul din România. Vom avea peste 5 milioane de metri pătrați de spații comerciale în cel mult 3 ani

Creșterea se datorează numeroaselor firme noi care și-au anunțat sosirea, dar și faptului că cele deja prezente au planuri de extindere. Se întâmplă asta pentru că au crescut salariile, iar românii cheltuie mai mult.

În ultimul an, în România au intrat 16 branduri noi – de haine, mâncare sau produse pentru animale. Un antreprenor are 240 de magazine care vând articole pentru grădinărit și pentru animale, iar în următorul an va mai deschide 10.

Horia Cardos, manager magazine retail: „Aceste zone sunt în cea mai mare dezvoltare, mai ales lângă marile orașe. Se construiesc cartiere noi, iar piața acestor produse crește cu două cifre deja.”

Un alt lanț de magazine, derivat dintr-o franciză, a deschis într-o singură zi 60 de spații, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Comuna Moșnița Nouă, de lângă Timișoara, și-a triplat numărul de locuitori în ultimii 15 ani. Aici funcționează trei galerii comerciale de unde oamenii pot cumpăra pâine, îmbrăcăminte, mobilă, produse pentru grădinărit sau pot mânca la restaurant. Sunt, de fapt, niște mini-mall-uri stradale.

Tânăr: „E o idee bună că populația e în continuă creștere și văd că au clienți peste tot.”

Marius Șchiopotă, managing partner al unei agenții imobiliare: „Pentru că pare că piața românească e promițătoare. Creșterile la nivel de vânzări sunt vizibile și li se pare o piață care trebuie exploatată.”

Într-o altă comună din Timiș, în Dumbrăvița, a fost deschisă recent o galerie comercială de 740 de metri pătrați. Este închiriată în totalitate, iar dezvoltatorul are în plan să construiască astfel de locuri și în alte localități.

Sorin Dragoian, dezvoltator galerie comercială: „Cei care locuiesc în asemenea comune limitrofe își doresc să găsească orice fel de magazin și să nu mai fie nevoie să se deplaseze într-un oraș.”

Potrivit Institutului Național de Statistică, salariul mediu net a fost în luna iunie cu 12% mai mare decât în urmă cu un an, iar inflația este în jur de 5%. Din acest motiv a crescut și apetitul comercianților de a veni cu noi oferte, pentru a câștiga tot mai mulți clienți.

Vânzările cu amănuntul, care definesc consumul final al gospodăriilor populației, s-au păstrat la cote înalte, ajungând la o creștere de 10% în ultimul an, arată datele INS.

Ovidiu Constantin Bunget, profesor Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: „Consumului e determinat de nivelul veniturilor pe care le realizează populația. În 2023 – și s-a continuat și în 2024 – ritmul de creștere al salariilor a fost mult mai mare decât cel al productivității.”

Anul trecut a fost unul record pentru piața magazinelor, iar estimările arată că în următorii trei ani se va ajunge la 5 milioane de metri pătrați de spații comerciale.

Gabriel Blanita, director asociat Colliers România: „Vedem o predilecție mai mare a consumatorilor către comercianți cu prețuri mai scăzute. Printre discounteri regăsim cele mai agresive scheme de expansiune.”

Specialiștii estimează că piața produselor ieftine va crește și mai mult în următoarea perioadă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: