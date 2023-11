Industria auto din țară a început să mizeze pe muncitori străini: „Sunt fericit cu munca mea, cu salariul. Îmi place aici”

Patronii nu mai găsesc specialiști care să lucreze în service-urile auto, pentru că aceștia preferă să plece în alte țări, la salarii mai mari. Iar șoferii care trebuie să își repare mașinile așteaptă săptămâni întregi până le vine rândul.

Manir este mecanic și a venit din Nepal în urmă cu 4 ani. Ne spune că lucrează în acest domeniu de 11 ani și nu vrea să schimbe locul de muncă.

Manir Shaikh, angajat străin: „Este foarte bine. Îmi place aici. Sunt fericit cu munca mea, cu salariul. Trimit în fiecare lună salariul meu familiei. Familia mea este în Nepal. Mama, tata, soția și copiii”.

Tot mai mulți muncitori din Asia preferă România pentru salariile care sunt în unele cazuri și de trei ori mai mari decât în ţările lor.

Manoj Nepali, angajat străin: „Copiii mei sunt în Nepal și eu am venit cu soția mea în România și trimitem banii în Nepal. Ce fac aici este bine pentru mine. Înainte am lucarat în Dubai și după am venit în România și îmi place aici”.

Din cauza lipsei forței de muncă tot mai mulți proprietari de service-uri auto au început să angajeze muncitori din Asia. De pildă, în acest service auto din 14 angajați, cinci sunt lucrători străini. Este vorba de doi mecanici și trei ucenici.

Andrei Ionescu, directorul general al unui service auto: „Avem muncitori străini de 4 ani, progresiv, anul trecut a mai venit un băiat, acum urmează să mai angajăm un mecanic. I-am verificat înainte, am cerut și din statul lor informații și de la foștii angajatori și pentru noi sunt niște oamenii valoroși”.

Din cauza lipsei de personal, mulți dintre cei care trebuie să-și ducă autoturismul la service sunt puși pe o listă de așteptare.

Yosef Gavriel Peisakh, directorul general al unei agenţii de recrutare a personalului din Asia: „De regulă, lipsa provine din cauză românii pleacă înafară și automat există o cerere mai mare de angajați nu găsesc personal să angajeze sau angajează personal care vine și stau o lună și pleacă în altă parte, există fluctuații foarte mari. Specialiștii din România caută să muncească în alte țări pe salarii mult mai mari, mai mult decât duble”.

Datele oficiale arată că aproximativ 440.000 de români sunt inactivi pe piața muncii deși ar putea să lucreze. De asemenea, doi din zece tineri care au până în 24 de ani nu au un loc de muncă.

