Incendiu puternic la o fabrică de încălțăminte: ”Explozie puternică”

Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara la o fabrică de încălțăminte din Alba. Flăcările înalte de zeci de metri au cuprins acoperișul unei magazii pe o suprafață de 300 de metri pătrați.

Din fericire, paznicul fabricii a sunat în timp util și pompierii au reușit să oprească extinderea incendiului, așa că nu au fost victime.

Paznicul fabricii de încălțăminte din comuna Vințu de Jos s-a speriat atunci când a auzit o bubuitură și, când s-a apropiat de clădire, a văzut flăcările înalte de zeci de metri și un fum dens care învăluise acoperișul, așa că a chemat de îndată ajutoare.

Paznic: „Dintr-o dată am auzit o explozie puternică și am fugit acolo să deschid ușa și a ieșit fumul pe mine și dintr-o dată a luat foc și m-am retras și am sunat la 112."

Alarmatii, localnicii au ieșit și ei să vadă ce s-a întâmplat.

Martor: „Am ieșit din magazin și am văzut flăcări până la cer, era un fum mare. Acolo e magazie cu chimicale, cu aditivi, cum folosesc la fabrica de papuci."

Iosif Josan - primar Vînțu de Jos: ”Am auzit bubuituri, bubuiau plăcile de azbociment cu care e acoperită hala și bidoanele cu diluant, cu acetonă un miros tare, de nu puteai respira. Am reușit de am scos în jur de 100 de bidoane de acetonă. Înăuntru este o centrală pe lemne, posibil de a centrală, posibil de la curent, nu se știe, însă."

Din cauza materialelor inflamabile, intervenția pompierilor a fost una dificilă.

Maior Ovidiu Costea - prim-adjunct ISU Alba: "Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 300 de m pătrați la acoperișul magaziei de materie primă, respectiv materie finită. Pompierii au reușit localizarea incendiului, ca să nu se extindă la secția de producție. Intervenția a fost dificilă, din cauza materialelor combustibile prezente în interior."

Polițiștii și pompierii au deschis acum o anchetă, pentru a stabili cauza producerii incendiului.

