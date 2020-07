Incendiu puternic în curtea unei biserici din Vaslui, provocat de un rest de lumânare aprinsă

S-a dat alarma la prânz într-un sat de lângă Vaslui. Magazia din curtea bisericii s-a aprins ca din senin, iar oamenii s-au temut că și lăcașul de cult se va face scrum.

Pompierii cred că incendiul a pornit de la un butoi în care erau strânse gunoaie. Cineva ar fi aruncat un rest de lumânare aprinsă.

În câteva minute, flacările au înghițit magazia, în care se aflau materiale de construcție. Localnicii nu s-au putut apropia. Din cauza căldurii degajate s-au spart și ferestrele bisericii.

Localnic: „Am văzut fumul de acasă. Când am venit am găsit istoria. Am sunat la 112. Vin oamenii ca să nu ducă gunoiul de lene, îl pun în butoi și dau foc. Au făcut treabă. Ce să le fac ?! Au crăpat geamurile la Sfântul Altar de căldură.”

Localnic: „Din cate am înțeles era un butoi cu resturi de lumânări în spatele magaziei.”

Sătenii s-au temut ca focul să nu cumva să ajungă și la lăcașul de cult. Pompierii au reușit să stăpânească vâlvătaia.

Localnică: „Soțul a spus că a luat biserica foc. Când am văzut fumul negru, vai cât a muncit părintele. Nu am știut ce să mai zic, mai să cad când am văzut fumul negru.”

Marius Stanciu, purtător de cuvânt al ISU Vaslui: „Au fost puse în pericol biserica, care e la 5m distanță, cât și o casă din apropiere. Cauza: focul deschis în spațiu deschis”

O ancheta va stabili cauza exactă a incendiului. Varianta cu gunoiul aprins din greșeală este cea mai plauzibilă.