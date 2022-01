Imagini revoltătoare în Vama Pitești. Șoferii sunt „invitați” să își facă nevoile în spatele unei clădiri

Imagini incredibile filmate de un șofer de TIR, în Vama Pitești.

Deși este o vamă extrem de aglomerată, prin care trec și așteaptă ore în șir zeci de oameni, acolo nu există niciun punct sanitar funcțional, iar angajații îi invită pe cei care au nevoie la toaletă să meargă în spatele clădirii. Imaginile sunt greu de privit.

Daniel Cimpoeru este din Alba Iulia, iar joi a mers cu TIR- ul să faca vama la Pitești. A întrebat de o toaletă și a fost trimis în spatele clădirii.

Omul mărturisește că situația l-a consternat.

Daniel Cimpoeru: „Pur și simplu am zis că e o glumă oarecum, în primă fază, dar când am ajuns acolo și am văzut ce este, într-adevar, că de fapt acolo totul e o toaletă... am zis, bă, nu e adevărat, e peste puterile mele de a înțelege”.

La Vama Pitești, nimeni nu a fost disponibil să explice ce se întâmplă.

Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale a Finanțelor Publice Ploiești, de care aparține Vama Pitești, se declară indignat.

Dumitru Bejinariu, purtător de cuvânt DGRFP Ploiești: „Am vazut imaginile, sunt fără comentarii, am identificat problema sunt siderat!”.

Femeia de serviciu: „A avut toaletă, eu sunt de șapte ani, și nu mai e toaletă, a avut toaletă cu dușuri... Dacă le-au stricat șoferii, le-au înfundat?!”.

Între timp, fiecare șofer se descurcă așa cum poate.

Purtătorul de cuvânt al Directiei Finanțelor Publice Ploiești a promis că luni se va face curățenie în curtea vămii din Pitești.