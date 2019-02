Imagini înfricoşătoare. Un avion British Airways, controlat cu greu de pilot din cauza vântului

Este vorba despre o cursă British Airways care urma să aterizeze în Gibraltar. În timp ce se apropie, vedem rafalele de vânt înclinând avionul când într-o parte, când în alta. Potrivit celui care a filmat imaginile şi care lucrează în portul din Gibraltar, avionul a fost deviat spre Malaga, unde a aterizat în siguranţă. Se pare că nimeni nu a fost rănit, deşi e uşor de imaginat cum s-au simţit cei de la bord.

NEW: There were some frightening moments for passengers on a British Airways plane, caught on camera struggling against high winds over Gibraltar Monday, with the pilot diverting to land in Malaga, Spain, as "precaution," according to airlines spokesman. https://t.co/OygOWBmxpy pic.twitter.com/zXpZy8iNpV