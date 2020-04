Imagini inedite. Un câine îi duce în fiecare zi alimente vecinei sale: „Nu știu ce m-aș face fără el”

Potrivit presei locale, în fiecare zi, câinele se asigură că vecina sa își primește cumpărăturile, fără a fi nevoită să iasă din casă, scrie Mirror.

Stăpâna câinelui a povestit că a vrut să aibă grijă de vecina sa, care deja are probleme de sănătate, așa că și-a dresat patrupedul ca în fiecare dimineață să meargă la femeie, să ia lista de cumpărături, după care să se întoarcă cu produsele.

