Imaginea surprinsă accidental de un fotograf în Parcul Yosemite. De ce a devenit virală postarea sa

Matthew Dippel a capturat momentul pe 6 octombrie, în timp ce aștepta să îl fotografieze pe prietenul său, Josh, pe o stâncă foarte populară în rândul turiștilor, relatează BBC.

Astfel, așteptând ca prietenul său să apară în cadru, au venit cei doi îndrăgostiți. Matthew le-a făcut o fotografie în timp ce tânărul îngenuncheat își cerea iubita în căsătorie și deși a încercat să-i găsească atunci, nu a reușit. Astfel că a apelat la Twitter, unde postarea a devenit virală. A fost redistribuită și apreciată de sute de mii de ori, atrăgând atenția mult mai mult decât ar fi așteptat tânărul fotograf în vârstă de 24 de ani.

Deși mulți l-au acuzat că a plănuit totul, Matthew a precizat pentru BBC că totul a fost o pură întâmplare.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY