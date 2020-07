Idee în timpul pandemiei. Cum sunt serviți clienții unui restaurant din Israel

În timp ce restaurantele din întreaga lume se luptă să rămână deschise în perioada pandemiei, patronul unui local din Israel a găsit o altă abordare.

Metoda lui, care se dovedeşte a fi profitabilă, este simplă: servește mâncare fără că angajații și clienții să intre în contact.

În acest restaurant din Tel Aviv nu sunt mese și nici chelneri. Fucționează doar pe bază de comenzi pentru acasă, iar preparatele sunt puse în niste compartimente speciale, pentru a fi colectate direct de către clienți.

Oamenii își comandă mâncarea prin intermediul monitoarelor cu ecran tactil existente la intrarea în restaurant, iar la final menționează numărul de telefon. Când comanda este gata, clientul primește un mesaj text în care este menționat un cod. Tot ce trebuie să facă apoi este să introducă acest cod pentru a debloca dulăpiorul unde i-au fost plasate preparatele.

Astfel, între clienți și bucătari se păstrează o distanță fizică de siguranță sanitară de câțiva metri.

Shmulik Gal, patron 'Go noodles': "Am venit cu acest concept în urmă cu un an, fără vreo legătură cu coronavirusul, din nevoia de a pune pe picioare o afacere care să îmi aducă un câștig financiar. Dar, destinul a făcut că pandemia de coronavirus să izbucnească în urmă cu câteva luni, iar vânzările au explodat."

Patronul spune că în această industrie trebuie să te reinventezi mai tot timpul pentru a supraviețui, mai ales în vremurile actuale.

Shmulik Gal, patron 'Go noodles': "Oamenii de afaceri ar trebui să găsească o modalitate cum să pună în practică o muncă mai eficientă, dar mai ușoară. În vremurile actuale nu prea ai de ales. Volumul comerțului va scădea, regulile jocului s-au schimbat. Coronavirusul nu va dispărea atât de repede și, cu siguranță, va dicta lucrurile și în viitor."

Israelul a raportat peste 45 de mii de cazuri de COVID-19 și cel puțîn 380 de decese. Autoritățile au reușit să țină sub control focarul până la sfârșitul lunii mai, după două luni de restricții severe. Însă în câteva săptămâni de la relaxarea măsurilor de siguranță sanitară, cazurile au început să crească, iar acum se ia din nou în calcul consemnul de "stat acasă".