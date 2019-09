Tânără de 27 de ani, răpită și violată în grup într-o cunoscută stațiune din Spania. Detaliile sunt îngrozitoare

Potrivit declarațiilor autorităților, femeia ar fi ieșit cu o prietenă într-un club de noapte. La scurt timp, aceasta ar fi plecat singură, fiind răpită de trei bărbați, informează Daily Mail.

După incident, turista a depus plângere la poliție că a fost răpită și violată în jurul orei șase dimineața. Imediat după declarație, ea a fost dusă la spital pentru un control medical.

