Elena Lasconi, în război cu USR: ”După ce se termină toată nebunia asta, probabil că o să îmi caut dreptatea în justiție”

”Eu cred că a fost o mișcare greșită și politic și strategic, oricum o luați, a fost o mișcare greșită și oricum nu este una bună pentru România.”, a afirmat Lasconi.

Ea a anunțat că o să-și caute dreptatea în justiție.

”Oricum este greșit ce s-a întâmplat și eu o să lupt să mi se facă și mie dreptate, așa cum o să lupt și pentru fiecare român să i se facă dreptate. Iar după ce se termină toată nebunia asta, probabil că o să îmi caut dreptatea în justiție.”, a mai spus actualul președinte al USR.

Lasconi a mai afirmat că cei din partidul său nu pot folosi banii alocați pentru campanie pentru a-l ajuta pe contracandidatul său, Nicușor Dan.

În prezent, liderii USR sunt hotărâți să nu mai cheltuiască niciun leu din bugetul partidului pentru campania electorală a lui Lasconi.

”Nu a fost o discuție referitoare la a aloca nu știu câți bani pentru campanie, ci o decizie luată să nu mai cheltuim nimic pentru campania electorală pentru mine. Este foarte ciudat, pentru că USR-ul nu poate să cheltuiască niciun ban nici pentru Nicușor. Dar nu poate să-i cheltuiască legal, pentru că eu deja sunt pe buletinul de vot, am sigla USR. Ei nu pot să facă nicio plată pentru celălalt candidat.

Nu înțeleg de ce l-au luat pe Nicușor Dan. De ce nu au așteptat. Poate era o decizie mai înțeleaptă, dacă era așa o dramă, să-l susțină poate pe Crin Antonescu, poate obțineau ceva, poate obțineau să ajungă la guvernare. Deci, nu, nu înțeleg asta. Să vii și să spui că susții pe altcineva, în condițiile în care noi puteam să ne suflecăm mânecile, să ne apucăm de campanie. Măi, noi luptăm ca vikingii! Sau luptăm ca dacii, dacă suntem aici.”, a mai spus Lasconi.

Lasconi: Faptul că am văzut o mână de trădători oportunişti, asta nu înseamnă că ei reprezintă USR

”Am luat actul de decizia Biroului Naţional de astăzi, Biroul Naţional, conform statutului, nu are puterea să numească un candidat, ci Congresul. Să nu uităm că delegaţii la congres au votat peste 94-95% anul trecut, susţinerea mea, pentru candidatura la prezidenţiale”, a anunţat Elena Lasconi într-o conferinţă de presă.

”Eu sunt născută pentru lupte grele. Cele uşoare nici măcar nu ştiu cum arată. Nu mă retrag, voi continua lupta, pentru că aici nu este vorba doar despre USR. Este vorba despre România”, a adăugat candidate la prezidenţiale.

Lasconi a mai spus că ”USR-ul, în continuare, este partidul care este la sufletul său, pentru că ea crede în valorile USR-ului, în principiile USR-ului”.

”Faptul că am văzut o mână de trădători oportunişti, asta nu înseamnă că ei reprezintă USR-ul. USR-ul este format din peste 20.000 de membri, în care eu cred, cărora le mulţumesc. Multora dintre ei îmi scriu ce să facă, unde să doneze, să nu mă retrag, să continui lupta. Nu reprezintă vocea nici măcar a colegilor din USR, şi acum îmi dau seama mai mult ca oricând că nu reprezintă nici vocea românilor, aceşti colegi de-ai mei”, a menţionat ea.

Elena Lasconi a mai afirmat că e păcat că printre cei care au făcut anunţul retragerii sprijinului s-a aflat şi Dominic Fritz, pe care îl respectă foarte mult.

”Este un om care a arătat că e un câştigător, dar în rest am văzut foarte mulţi looseri, colegi de-ai mei care au candidat la primării şi au pierdut şi care, într-un fel, îmi datorează locul pe care îl ocupă acum în Parlament. Nu aştept recunoştinţă şi pentru loialitate eu mi-am luat un câine”, a completat ea.

”Înţeleg că mi-au tăiat şi finanţarea şi atunci vreau să apelez la inimile voastre şi la minţile voastre, pentru că sistemul este mai corupt ca niciodată. Dacă vă aduceţi bine aminte ce s-a întâmplat anul trecut, după anularea alegerilor s-au schimbat şi regulile jocului, în sensul că au găsit candidaţii potriviţi ai sistemului şi eu voi continua să lupt pentru că ştiu pentru ce lupt”, a mai declarat Lasconi.

Ea a arătat că ”niciunul dintre cei patru care în toate sondajele par să fie înaintea sa, nu o să fie preşedintele bun pentru femeile din această ţară”.

”Niciunul nu o să lupte, cum ştiu să lupt eu, pentru persoanele vulnerabile. Niciunul nu o să lupte pentru tinerii din ţara asta, pentru oamenii de bună credinţă din ţara asta. Eu o fac de 31 de ani în fiecare zi şi refuz să cred că într-o zi voi visa în altă limbă. Nu vreau să plec din ţara asta şi din acest motiv voi lupta chiar şi atunci când nu o să mai am arme. De multe ori am fost îngenuncheată de viaţă, de provocările vieţii, nu-mi place să spun probleme, dar întotdeauna m-am ridicat şi cred că am antrenamentul de a mă ridica de cele mai multe ori şi de a sta drept în faţa oamenilor. Eu am curaj să lupt pentru voi, dragi români, am curaj să fac dreptate şi regret că am auzit astăzi un coleg în conferinţa de presă care la final a spus că e nedrept pentru mine şi că mor cu dreptatea în mână. Eu pot să schimb lucrurile în ţara asta ca nici unul dintre români să nu mai moară cu dreptatea în mână. Eu cred în dreptate, în adevăr, în libertate de exprimare, în libertate de gândire. Eu cred în România. Şi pentru ţara asta sunt în stare să fac orice”, a completat Elena Lasconi.

”Dacă doamne fereste am fi avut, să zicem, un război şi se apropiau trupele, erau pe la Piteşti, noi ce făceam? Ne predam? Ce fel de competiţie şi ce fel de competitor este acela care intră într-o competiţie şi se roagă de toţi ceilalţi să renunţe, să se retragă? Eu aş fi vrut să fie şi mai mulţi candidaţii. Pentru că ştiu şi pot să lupt”, a spus ea.

Revoltă în USR

Reacția Elenei Lasconi vine la scurt timp după ce mai mulți lideri USR - printre care și primarul Timișoarei, Dominic Fritz - i-au cerut să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale.

Colegii ei invocă mai multe sondaje în care Elena Lasconi ar fi creditată cu mai puțin de 6% din intențiile de vot.

