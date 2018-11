I-a furat iubitei cardul și i-a plătit amantei o vacanță la Paris. Cum s-a răzbunat aceasta

Michael Fehsenfeld

Un bărbat de 26 de ani, care era într-o relație de câteva luni bune cu o femeie de 29 de ani din Londra, i-a furat acesteia portofelul, după care s-a despărțit de ea.

Cu detaliile obținute a cumpărat flori și o excursie la Paris pentru o altă iubită pe care indiviul o avea.

Înainte să se despartă, Michael Fehsenfeld i-a spus iubitei sale Angel Exford la o întâlnire că și-a pierdut portofelul și a rugat-o să plătească ea cu cardul consumația. După aceea, acesta i-a furat datele pentru a achita cheltuielile pentru o vacanță la Paris cu o altă femeie, scrie Daily Mail.

După aceea, a blocat-o pe femeie pe rețelele de socializare, moment în care femeia a descoperit că au început să-i dispară bani din cont. Verificându-și tranzacțiile, a descoperit că de pe cardul ei fuseseră plătite flori, camere de hotel și bilete de avion spre Paris.

Astfel, Angel Exford a realizat că iubitul ei profită de banii acesteia, motiv pentru care a decis să se răzbune: a aflat când urma să plece la Paris și a apărut la aeroport cu poliția, pregătită să-l aresteze.

Fehsenfeld a pledat vinovat și a fost condamnat la 26 de săptămâni de închisoare dintr-o pedeapsă cu suspendare de doi ani, cât și la 150 de ore de servicii în folosul comunității. Totodată, el a fost obligat să îi plătească despăgubire fostei iubite.

Tânăra a povestit totul pe Twitter, iar povestea a devenit virală.

„Ieșeam împreună de două sau trei luni și începuse să îmi plcă. Ne-am cunoscut inițial la un eveniment și a fost atracție fizică la început. Părea un tip normal și amabil și ne înțelegeam ine. Dar în iulie, când eram într-un club, mi-a zis că și-a pierdut portofelul și mi-a folosit cardul să plătească nota. Nici măcar nu m-am gândit că ar putea să îmi fure datele de pe card și să-mi folosească banii ca să își răsfețe iubita reală. După întâlnire, mi-a blocat accesul pe rețelele sociale și mi s-a părut ciudat. O lună mai târziu, am observat că îmi dispăreau bani din cont: nu mi-a venit să cred: flori și bilete de avion spre Paris. Datorită prietenilor care m-au ajutat să pun cap la cap informațiile de pe Twitter, am reușit să aflu când va pleca la Paris și am putut contacta poliția. Mi-am blocat cardul și am descis să0l confrunt la Aeroportul Gatwick, unde a fost arestat”, a povestit ea.

Totodată, bărbatul a folosit cardul să își facă abonament TV, să plătească parcarea în oraș și să își cumpere like-uri pe Instagram.

„Am ezitat puțin dacă să îl expun, dar n-am putut rezista. Mi-a arătat cât de puțin mă respectă, am fost zero pentru el. Acum zic: la naiba cu persoana bună și modestă! De-aia m-au călcat toți în picioare. Vreau să mă asigur că n-o mai face nimeni.”

