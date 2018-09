Cum a fost păcălită o bătrână cu 20.000 de lei prin ”metoda accidentul”, deși știa de escrocherie

Arhi-cunoscuta metodă "accidentul" continuă să facă victime. O femeie de 75 de ani din Piatră Neamț a plătit 20.000 de lei unor escroci care au anunțat-o că fiica ei ar fi suferit un grav accident.

Necunoscuții s-au dat drept angajați la Casa de Asigurări de Sănătate și au cerut banii ca să acopere pretinsele costuri ale spitalizării victimei.

Bătrâna a înțeles în cele din urmă că a fost păcălită și a cerut ajutorul poliției.

Că să fie convingători, escrocii au pus în scenă o adevărată piesă de teatru.

Victima: ”Ascultați aici, fiica dumneavoastră a fost accidentată și are ambele picioare fracturate și nu le simte. În același timp auzeam în telefon "Mama, mă auzi? Nu mai îmi simt picioarele, mamă, sunt nenorocită". Am început să țip "Cum ți s-a-întâmplat, ce ne facem?". Am întrebat unde e soțul ei și a spus că e plecat cu poliția pe urmele făptașului.”

Bătrână avea în casă 20.000 de lei și, fără să stea pe gânduri, i-a dat pe toți așa-zisului curier apărut la poartă ca din senin.

Victima: ”Vocea de la telefon a spus că trimite curierul să îi dau banii, că e târziu până vine soțul. A zis să pregătesc banii și declarația că vine curierul. A venit la ușa și i-am dat banii plângând.”

Culmea, bătrâna auzise de această metodă de înșelăciune, dar, spune ea, disperarea a făcut-o să nu mai gândească limpede. Îndată ce a rămas fără bani, a înțeles ce i se întâmplase.

Victor Dohotaru, vecin: ”Probabil că merg la pont, altfel nu îmi explic și mai ales la cei care nu au telefon mobil. Bătrânii au telefon fix.”

Georgiana Moșu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț: ”Escrocii se bazează tocmai pe reacția emoțională puternică de moment. Întrerupeți imediat convorbirea și încercați să luați legătura cu ruda la care face referire apelantul sau cu persoane din anturajul ei pentru a afla adevărul.”

Polițiștii au verificat camerele de supraveghere din zonă și sunt acum pe urmele escrocilor.



