Intrarea lui Marte în Rac, pe 11 august, dinamizează diferite domenii ale vieții, de la bani și carieră până la relații și familie, în timp ce Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu, din 12 august, pot aduce răsturnări de situație și decizii care schimbă direcția unor zodii. Finalul săptămânii pune accent pe organizare, muncă, relații și planurile de viitor, în funcție de fiecare semn zodiacal.

Horoscop Berbec săptămâna 10-16 august 2026

Săptămâna debutează sub influența lui Marte, care intră în Rac pe 11 august, mobilizându-i pe nativii Berbec să se implice activ în rezolvarea chestiunilor domestice și de familie.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează comunicarea, stimulându-i să preia inițiativa și să își exprime intențiile cu mult curaj în sfera amoroasă.

Pe acest fond astral favorabil, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu, de pe 12 august, aduc o energie puternică și marchează noi începuturi sau răsturnări de situație în plan sentimental. Nativii singuri au cadrul ideal pentru o nouă poveste de iubire, în timp ce cuplurile își pot redefini dinamica afectivă.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe rutină, muncă și sănătate. O organizare atentă a sarcinilor îi ajută să își eficientizeze programul de lucru sau să ia o decizie privind un angajament profesional pe termen lung.

Horoscop Taur săptămâna 10-16 august 2026

Pentru nativii Taur, primele zile ale săptămânii stau sub semnul intrării lui Marte în Rac, din 11 august, un tranzit care le direcționează atenția spre zona comunicării și deplasărilor scurte. Nativii devin mult mai activi în interacțiunile zilnice și se implică direct în rezolvarea unor chestiuni administrative sau birocratice.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează discuțiile în familie, determinându-i să preia inițiativa și să își expună planurile legate de casă.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi, dar și posibile răsturnări de situație în sectorul locuinței și vieții de familie. Se creează contextul favorabil pentru o schimbare neașteptată de domiciliu, o tranzacție imobiliară sau o modificare a dinamicii în relațiile cu rudele.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe sfera sentimentală, relația cu copiii și timpul liber. O bună organizare a activităților îi ajută pe Tauri să se bucure de momente de relaxare și să își consolideze legăturile afective.

Horoscop Gemeni săptămâna 10-16 august 2026

La începutul săptămânii, tranzitul lui Marte în Rac, din 11 august, aduce în prim-plan zona financiară și a resurselor materiale. Gemenii devin mult mai activi în gestionarea bugetului, implicându-se în acțiuni menite să le stabilizeze veniturile sau să le aducă câștiguri noi.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează interacțiunile, determinându-i să își expună ideile cu mult curaj, să preia inițiativa în negocieri și să comunice convingător.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi, dar și posibile răsturnări de situație în sectorul comunicării, negocierilor și relațiilor cu ceilalți. Soarele le aduce energia necesară pentru a renunța la vechile tipare de gândire și pentru a îmbrățișa o perspectivă cu totul nouă. De asemenea, se creează contextul favorabil pentru primirea unei vești neașteptate, semnarea unui contract important sau o schimbare bruscă de direcție într-o negociere.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe spațiul domestic și pe relația cu familia. O bună planificare și o abordare practică îi ajută pe Gemeni să rezolve eficient chestiunile gospodărești și să restabilească ordinea în cămin.

Horoscop Rac săptămâna 10-16 august 2026

Săptămâna debutează sub influența lui Marte, care intră în Rac pe 11 august, îndreptând atenția nativilor spre propria persoană și inițiativele personale. Astfel, nativii beneficiază de energie, devenind mult mai activi în a-și afirma interesele și în modul în care acționează.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează sectorul financiar, determinându-i să preia inițiativa în discuțiile legate de bani și să își comunice cu încredere cerințele materiale.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi, dar și posibile răsturnări de situație în zona resurselor financiare. Soarele le aduce energia necesară pentru a-și reevalua sursele de câștig și pentru a-și monetiza mai eficient abilitățile. Se creează cadrul perfect pentru o schimbare importantă, o oportunitate nouă de venit sau o reconfigurare a modului în care își gestionează bugetul.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe comunicare, deplasări și relația cu anturajul. O organizare riguroasă îi ajută să clarifice detaliile unor documente importante, să poarte negocieri eficiente și să își planifice atent următoarele demersuri practice.

Horoscop Leu săptămâna 10-16 august 2026

Intrarea lui Marte în zodia Rac, pe 11 august, marchează începutul săptămânii și îndreaptă atenția nativilor Leu spre odihnă, introspecție și reechilibrare emoțională. Leii simt nevoia unei retrageri, concentrându-și eforturile spre rezolvarea unor chestiuni lăsate în așteptare și distanțându-se de agitația cotidiană.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în propriul semn le dinamizează modul de exprimare, determinându-i să preia inițiativa și să își comunice intențiile cu mult curaj și convingere.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi cu un impact major. Soarele le aduce energia necesară pentru a se reinventa, pentru a demara un proiect independent și pentru a se elibera de angajamentele sau tiparele care le blochează evoluția. Se creează astfel contextul perfect pentru o schimbare bruscă sau pentru o decizie radicală de viață.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe sectorul financiar. O analiză atentă a fondurilor și o abordare pragmatică îi ajută să își organizeze mai eficient bugetul, facilitând luarea unor decizii clare pentru stabilizarea veniturilor.

Horoscop Fecioară săptămâna 10-16 august 2026

Săptămâna debutează sub influența lui Marte, care intră în zodia Rac pe 11 august, îndreptând atenția nativilor Fecioară spre sectorul prieteniilor, proiectelor de grup și planurilor de viitor. Nativii devin mult mai activi în cercurile sociale, implicându-se în activități de echipă sau în organizarea unor evenimente.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu le dinamizează sectorul subconștientului, determinându-i să își analizeze profund gândurile și să clarifice anumite frământări interioare.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu marchează un moment important de bilanț și favorizează încheierile în sectorul vindecării și trecutului. Soarele le aduce energia necesară pentru a trage concluziile corecte și pentru a lăsa în urmă atașamentele care le blochează evoluția. Se creează astfel contextul perfect pentru o vindecare emoțională sau o decizie bruscă de a se retrage dintr-un mediu care nu le mai priește.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în semnul lor mută accentul pe propria persoană și pe inițiativele personale. O planificare atentă și o abordare pragmatică îi ajută să își recapete energia, să se ocupe în primul rând de nevoile proprii și să ia decizii privind modul în care doresc să acționeze mai departe.

Horoscop Balanță săptămâna 10-16 august 2026

Primele zile ale săptămânii sunt dinamizate de energia lui Marte, care intră în Rac pe 11 august, concentrând eforturile nativilor Balanță spre carieră, statut profesional și imaginea publică. Nativii devin mult mai activi în plan profesional, implicându-se în consolidarea poziției sau luând măsuri pentru a-și asigura un rol de conducere.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează interacțiunile sociale, determinându-i să își expună ideile cu mult curaj, să preia inițiativa în grupurile pe care le frecventează și să comunice deschis în cercul de prieteni.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi, dar și posibile răsturnări de situație în sectorul prieteniilor și planurilor de viitor. Soarele le aduce energia necesară pentru a se implica într-un proiect de echipă și pentru a se distanța de colaborările care nu le mai împărtășesc viziunea. Se creează contextul pentru o alianță neașteptată, o schimbare bruscă de direcție într-un proiect sau o reconfigurare a cercului social.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe introspecție, odihnă și reechilibrare emoțională. O retragere departe de agitația cotidiană îi ajută să își pună ordine în gânduri și să finalizeze planificarea unor demersuri importante.

Horoscop Scorpion săptămâna 10-16 august 2026

În primele zile ale săptămânii, tranzitul lui Marte în Rac, din 11 august, activează pentru nativii Scorpion zona studiilor, călătoriilor, chestiunilor birocratice și perspectivei asupra vieții. Nativii devin mult mai hotărâți în demersurile ce vizează extinderea orizonturilor, obținerea unor certificări, clarificarea unor acte oficiale sau planificarea unor deplasări.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează sectorul carierei, determinându-i să își expună ideile cu mult curaj în fața superiorilor și să preia inițiativa profesională.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi, dar și posibile răsturnări de situație în sectorul carierei și imaginii publice. Soarele le aduce energia necesară pentru a-și asuma un rol de conducere, pentru a ieși în față și pentru a se elibera de o activitate care nu îi mai reprezintă. Se creează contextul pentru o schimbare bruscă de direcție, o promovare neașteptată sau o reconfigurare a modului în care interacționează cu superiorii.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe sectorul prieteniilor, proiectelor de grup și planurilor de viitor. O planificare atentă și o abordare pragmatică a relațiilor sociale îi ajută să organizeze detaliile unei colaborări de echipă, să filtreze anturajul și să ia decizii privind un proiect comun de durată.

Horoscop Săgetător săptămâna 10-16 august 2026

Săptămâna debutează sub influența lui Marte, care intră în zodia Rac pe 11 august, îndreptând atenția nativilor Săgetător spre zona resurselor financiare comune, a fondurilor și a bugetului de cuplu. Nativii devin mult mai hotărâți în clarificarea unor datorii sau evaluarea unor chestiuni financiare.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează sectorul comunicării la distanță, determinându-i să își expună viziunile cu mult curaj, să preia inițiativa în discuții și să planifice etape noi de dezvoltare personală.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi, dar și posibile răsturnări de situație în sectorul călătoriilor, chestiunilor birocratice și relațiilor cu străinătatea. Soarele le aduce energia necesară pentru a îmbrățișa o nouă filozofie de viață, pentru a se implica într-un program de formare și pentru a se elibera de convingerile limitative. Se creează astfel contextul pentru o ofertă neașteptată din străinătate, o călătorie surpriză sau deblocarea bruscă a unor acte oficiale.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe sectorul carierei și imaginii publice. O planificare atentă și o abordare pragmatică a obiectivelor profesionale îi ajută să își eficientizeze munca și să clarifice cerințele unei asocieri.

Horoscop Capricorn săptămâna 10-16 august 2026

Începutul săptămânii este marcat de tranzitul lui Marte în Rac, din 11 august, care activează pentru nativii Capricorn zona relațiilor și a parteneriatelor oficiale. Nativii devin mult mai implicați în interacțiunile cu ceilalți, acționând pentru clarificarea termenilor dintr-un contract de asociere.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează sectorul resurselor comune și finanțelor, determinându-i să își expună punctele de vedere cu curaj, să preia inițiativa în discuții legate de bugete și să negocieze ferm intrarea în posesia unor sume de bani.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi, dar și posibile răsturnări de situație în sectorul fondurilor comune și relațiilor intime. Soarele le aduce energia necesară pentru a se elibera de o datorie, pentru a transforma o colaborare sau pentru a renunța la o investiție care aduce doar pierderi. Se creează contextul pentru o schimbare bruscă a veniturilor partenerului de viață sau o reconfigurare a modului în care își gestionează resursele.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe sectorul studiilor, călătoriilor, străinătății și chestiunilor birocratice. O planificare atentă și o abordare analitică îi ajută să organizeze detaliile unei deplasări sau să obțină o certificare importantă.

Horoscop Vărsător săptămâna 10-16 august 2026

Săptămâna debutează sub influența lui Marte, care intră în zodia Rac pe 11 august, îndreptând atenția nativilor Vărsător spre zona rutinei zilnice, muncii și sănătății. Nativii devin mult mai activi și eficienți în gestionarea sarcinilor de la locul de muncă, concentrându-se pe decizii urgente pentru rezolvarea administrativă a unor restanțe.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează sectorul parteneriatelor și relațiilor, determinându-i să preia inițiativa în comunicare, să își expună condițiile și să lămurească clauzele unor contracte profesionale.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi, dar și posibile răsturnări de situație în sectorul relațiilor, căsătoriei și asocierilor profesionale. Soarele le aduce energia necesară pentru a formula un acord nou, pentru a se implica într-un parteneriat sau pentru a anula asocierile care le blochează evoluția. Se creează contextul pentru o schimbare bruscă de dinamică în cuplu, o alianță neașteptată sau o reconfigurare a modului în care colaborează cu ceilalți.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe sectorul resurselor financiare comune, bugetului de cuplu, creditelor și intimității. O analiză atentă și o abordare pragmatică îi ajută să clarifice detaliile unui proiect, să își evalueze datoriile și să ia decizii privind o investiție alături de partener.

Horoscop Pești săptămâna 10-16 august 2026

Pentru nativii Pești, intrarea lui Marte în zodia Rac, pe 11 august, dinamizează zona iubirii, relației cu copiii, pasiunilor și creativității. Nativii devin mult mai implicați, direcționându-și energia către sfera sentimentală, planificarea activităților pentru susținerea unui proiect creativ sau dezvoltarea unei pasiuni.

În paralel, conjuncția Lunii cu Mercur în Leu dinamizează sectorul muncii și rutinei zilnice, determinându-i să își exprime ideile la locul de muncă, să preia inițiativa și să lămurească detaliile unor sarcini.

Pe 12 august, Luna Nouă și Eclipsa de Soare din Leu anunță noi începuturi, dar și posibile răsturnări de situație în sectorul muncii, sănătății și stilului de viață. Soarele le aduce energia necesară pentru a implementa un program nou de lucru și pentru a renunța la vechile obiceiuri neproductive. Este un moment în care pot apărea schimbări neprevăzute în sarcinile de lucru, responsabilități noi sau o reorganizare completă a programului zilnic.

La finalul săptămânii, tranzitul Lunii în Fecioară mută accentul pe sectorul parteneriatelor, relației de cuplu și asocierilor profesionale. O comunicare atentă și o abordare pragmatică îi ajută să clarifice detaliile unui acord, să consolideze legătura cu partenerul de viață și să ia decizii privind o colaborare pe termen lung.