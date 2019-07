Gestul făcut de o femeie, cu câteva clipe înainte să moară. Cum și-a salvat fiica de 5 ani

O femeie din Statele Unite a reușit să îi salveze viața fiicei sale de cinci ani, cu câteva minute înainte ca aceasta să se înece. Diferența între viață și moarte a făcut-o un apel pe cre Kathy Paredes, în vârstă de 35 de ani, l-a făcut în ultima clipă.

Incidentul a avut loc duminică noapte, când autoturismul în care femeia și fiica sa se aflau a plonjat într-un lac din Jacksonville, Florida.

În ultima clipă, ea și-a sunat soțul, însă detaliile conversației nu sunt cunoscute. Cu toate acestea, apelul le-a permis salvatorilor să localizeze mașina înainte să se scufunde, scrie Metro.

Aceștia au putut, astfel, să scoată copila din mașină și să o ducă la spital. În prezent, starea sa de sănătate este bună. Nu la fel de norocoasă a fost Kathy Paredes, care și-a pierdut viața.

„Copilul a avut noroc că am găsit-o, pentru că în mașină mai era foarte puțin aer. Dacă nu am fi găsit-o, dacă nu am fi scos-o din mașină la momentul potrivit, situația ar fi fost și mai tragică”, a declarat sergentul BW Suydam.

Autoritățile bănuiesc că femeia a încercat să întoarcă mașina atunci când autoturismul s-a răstogolit și a plonjat în lac. Ea se întorcea de la plajă, unde petrecuse ziua alături de fetița de cinci ani.

Unii martori spun că au văzut mașina femeii înainte ca ea să moară și bănuiesc că a fost indusă în eroare de sistemul de navigație al mașinii.

„Părea foarte dezorientată, pentru că tot mergea pe același drum, de parcă încerca să ajungă în cealaltă parte a parcării, de parcă urmărea indicațiile de pe GPS dar nu putea ajunge unde voia”, a spus o martoră, identificată drept Debbie Bassett.

