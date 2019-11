Festivalul care a recreat atmosfera de petrecere din anii '90. "Te simţi mic din nou"

Pentru o călătorie în timp, mii de oameni nu au mai ținut sâmbătă noapte cont de prețuri și s-au lăsat purtați de ritmuri care le amintesc de adolescență sau tinerețe.

Este vorba despre petrecăreții care au pășit pe tărâmul nostalgiei, la festivalul cu același nume, organizat în Capitală.

Unii au renunțat la distracția din club, dar spun că experiența este unică și a meritat să parieze pe un eveniment tematic.

Muzica anilor '90 şi 2000 a câştigat azi-noapte în defavoarea cluburilor, după cum spun miile de oameni care au ales să danseze până în zori pe ritmuri care au marcat generaţii întregi.

Pe melodii cunoscute, într-un decor care te poartă în timp, unii nu s-au ferit să vorbească despre bugetul pentru o astfel de distracţie.

Fată: "Preţuiesc mult mai bine genul acesta de petrecere decât o petrecere normală în club. Preţurile sunt cam la fel raportându-ne le cluburile din Bucureşti."

Băiat: "Intrarea şi de restu fiecare după voinţa şi putinţă.// Clar aici, clar aici, nu în cluburi. Nemergand foarte des în cluburi prefer să vin în locuri de genul ăsta şi da, aici se duc foarte mulţi bani."

Fată: "Este intrarea foarte scumpă."

Au fost însă şi petrecăreţi cu o altă părere.

Fată: "Nu, mai puţin aici, e mult mai ieftin aici decât într-un alt club. Este intrarea, dar eu am plătit mai puţin pentru că am fost printre primele care au achiziţionat biletele."

Băiat: "Evenimente ca astea sunt mai rare. Sincer, într-un club e mai scump."

Iar variante au fost pentru mai toate buzunarele.

Băiat: "Cheltuieşti cât te ţine buzunarul."

La capitolul artişti, "oferta" a fost una surpriză. Publicul a aflat în ultimul moment cine va urca pe scenă. Sâmbătă noapte, nostalgicii au dansat şi au cântat alături L.A, Body&Soul, Oana Sârbu şi Dana Marijuana.

Costin Gache, organizator: "Practic, în preţul biletului este inclus spectacolul, adică, practic noi am chemat nişte artişti, am pus nişte decoruri, am încercat să punem cumva în scena o perspectivă în care tu ca adult te simţi mic din nou. O mare parte din public este tânăr şi cred că ei cumva sunt atinşi de sinceritatea anilor 90'."