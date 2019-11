Nostalgia, petrecerea celor care vor să călătorească în timp, continuă și sâmbătă seară

Dacă vă este dor de celebrele carnete de cecuri, le puteți găși din nou la un eveniment foarte îndragit: Nostalgia.

Petrecerea continuă și în această seară, unde sunteți așteptați cu artiști surpiză.

Într-o lume care avansează în ritm alert, sentimentul de nostalgie, tot mai prezent printre noi, a adunat mii de oameni la una dintre cele mai cunoscute petreceri dedicate celor care vor să călătorească în timp.

„Este o peterecere nemaipomenită. Nu cred că am mai fost la o petrecere de genul acesta în ultimul an sau doi. Mi se pare foarte tare. Îmi aduce aminte de copilăria pe care am trăit-o și este un lucru foarte bun", declară un petrecăreț.

„Muzică. Îmi amintește de când eram în generală. Nici măcar din liceu”, spune un alt admirator al petrecerii.

În urmă cu ceva timp, nu foarte mulți oameni aveau acces la carduri bancare sau portofel virtual ca în ziua de astăzi. Pentru alocație, de exemplu, era nevoie de un drum până la poștă cu carenetul de cecuri, iar organizatorii s-au gândit să reînvie acele momente.

Chiar și cei veniți de la mii de km depărtare de țară s-au bucurat de atmosferă.

„Vin din Canada. Sunt român născut la Aalba Iulia. Am locuit acolo până la 13 ani. Este incredibil. Am venit aici să mă distrez", declară acesta.

