Fenomen bizar pe cerul de deasupra Moscovei. Ce i-a speriat pe martori. VIDEO

Mulți au spus că ar fi vorba de un inel de fum, însă nu au oferit nicio explicație despre cum ar fi putut să apară. Alții au mai speculat că ar fi vorba de un simplu nor cu o formă mai ciudată.

Unul dintre utilizatorii de internet, care a observat imaginile devenite virale, a explicat că ar fi vorba pur și simplu de un simplu efect provenind de la spectacolele companiei Disneyland, din zonă.

„Este doar un inel provenind de la o minge de foc folosită în spectacolele pirotehnice de la Disney”.

No #TwitterAfterDark tonight but you do get this...

Strange smoke ring in the sky in the Moscow district of Zyablikovo. pic.twitter.com/brGQEybfDC