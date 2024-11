Al doilea partid care anunță că îl va susține pe Călin Georgescu în turul 2. „Avem şansa la un preşedinte suveranist”

"Astăzi vin, într-o zi de luni, după o grea bătălie electorală, în faţa voastră, să vă spun că avem şansa să avem un guvern suveranist şi un preşedinte suveranist! Sunt tare bucuros pentru asta. România s-a trezit! Poporul îşi ia destinul în mâini. Suntem a doua zi după trezirea în conştiinţă a poporului român! Pentru prima oară după 35 de ani, PSD şi PNL au fost învinse de voinţa poporului român şi au fost aruncate în groapa istoriei politice. Românii au spus răspicat: fără PSD şi PNL!", a afirmat, luni, preşedintele AUR, George Simion, într-un eveniment în judeţul Mureş, potrivit News.ro.

Acesta a afirmat că rezultatul alegerilor arată că nu a făcut blat cu PSD: ”Cred că acum s-a lămurit toată lumea că nu am făcut niciun blat cu PSD-ul. Nu au ştiut de ce să ne mai acuze în această campanie. Au zis că suntem ursari, că sunt homosexual, că am blat cu PSD. Mi-au jignit soţia, familia. M-au atacat, m-au făcut spion rus. Asta e cel mai dureros pentru mine, pentru că toată viaţa mea am luptat doar pentru ţara mea şi doar pentru poporul român şi aşa o să fac până la capătul vieţii”.

El a făcut apel la membri şi simpatizanți să-l voteze pe Călin Georgescu.

”Lupta asta nu e a mea, este lupta noastră (...) tineri care au mers la vot şi au pus ştampila pe un candidat suveranist. Un candidat pe care o să vă rog pe toţi din structurile noastre interne să îl promovaţi, să îl reprezentaţi şi să îi apăraţi voturile pe 8 decembrie, pentru că suntem singuri împotriva tuturor. Am declanşat toate forţele iadului”, a mai afirmat Simion.

Anterior, Diana Șoșoacă a transmis că partidul S.O.S. România îl va susține pe Călin Georgescu în turul al doilea dacă acesta o va numi premier, iar partidul ei va face parte din guvern.

Potrivit rezultatelor finale ale primului tur al alegerilor prezidenţiale, publicate în timp real de AEP, după centralizarea voturilor din toate secţiile de votare din ţară şi străinătate, pe primul loc s-a clasat independentul Călin Georgescu, care a obţinut 2.120.404 de voturi, reprezentând 22,94 %, urmat de Elena Lasconi (USR), cu 1.772.503, reprezentând 19,18 % şi Marcel Ciolacu (PSD), cu 1.769.761, reprezentând 19,15 % din voturile alegătorilor.

Următorii clasaţi sunt, în ordine, George Simion, cu 1.281.327 de voturi (13,86 %), urmat la mare distanţă de Nicolae Ciucă, cu 811.952 de voturi (8,79 %), independentul Mircea Geoană, care a obţinut 583.900 de voturi (6,32 %) şi Kelemen Hunor, cu 416.353 de voturi, reprezentând 4,5 %.