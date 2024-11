David Popovici: „În sportul românesc e loc de mai bine, Guvernul se poate implica mult mai mult”

"Am avut o vacanţă foarte bună, lungă, binemeritată. Am avut nevoie de timp să mă deconectez de la stresul imens la care am fost supus. Aşa că am avut timp trei luni. Nici nu vreau să mă gândesc la Jocurile de la Los Angeles. Eu niciodată nu am vrut să mă gândesc prea departe în viitor. Eu mereu am spus că e cel mai bine să pui cărămidă cu cărămidă. Şi mi-a priit până acum, sper să îmi priască şi mai departe. A fost un an foarte frumos pe plan personal, dar şi pentru sportul românesc. Însă e loc şi de mai bine, şi aici mă refer la implicarea autorităţilor în sport. Guvernul se poate implica mult mai mult", a spus el.

Întrebat ce ar face dacă ar fi premier pentru o zi, Popovici a răspuns: "Eu îmi doresc foarte mult să fie refăcut bazinul din interior de la 'Lia Manoliu'. Şi Compania Naţională de Investiţii ar putea să se ocupe cel mai bine de asta. Noi azi ne antrenăm în bazinul de afară care e acoperit cu un balon, unde ne e greu să respirăm. Aşa că eu aş urgenta lucrările de refacere a bazinului din interior de la 'Lia Manoliu'".

Înotătorul afirmă că are în continuare emoţii când urmăreşte înregistrarea cursei de 200 m liber de la Jocurile Olimpice de la Paris pe care a câştigat-o la limită.

"Nu am vorbit cu antrenorul meu care e următorul concurs. Ştiu doar că vreau să particip la Mondialele de anul viitor de la Singapore, însă până atunci vor mai fi concursuri. Am revăzut cursa pe care am câştigat-o la Paris (n.r. - 200 metri liber), dar de puţine ori. A fost atât de aproape finişul cursei că până şi eu am emoţii urmărind-o... parcă nu ştiu dacă voi atinge primul sau nu. Primul gând când am văzut acea cursă a fost legat de numeroasele momentele grele prin care am trecut şi cât de dificil a fost. Şi mi-am spus: 'Bă, ştii ceva, ar trebui să fiu mândru de mine'. Şi cred că nu ar trebui să uit asta niciodată", a explicat el.

Referitor la alegerile prezidenţiale, Popovici i-a îndemnat pe români să voteze în turul al dolea pentru a-şi apăra democraţia şi viitorul.

"Eu cred că se poate să avem în conducere oameni potriviţi, oameni care să fie alături de noi şi de sport. Eu am votat pentru că e foarte important să ne exprimăm prin vot. Nu voi spune pe cine am ales în primul tur al alegerilor, dar am un îndemn pentru toţi să voteze inteligent. Trebuie să votăm în turul al doilea pentru a ne apăra democraţia şi viitorul", a adăugat David Popovici.

