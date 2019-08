Femeia care își cară câinele în spate în fiecare zi la muncă. A devenit celebră. VIDEO

Mazda, un metis între pudel şi shih-tzu în vârstă de un an, poate fi văzut cum stă liniştit, nederanjat de trecători şi trafic, într-o vestă în spatele stăpânei sale, ca şi cum ar fi un rucsac, în timp ce aceasta mătură o stradă într-o suburbie a capitalei Bangkok.

"I-am cerut iubitului meu să-mi cumpere un câine care să-mi ţină companie", a declarat Thitirat Keowa-ram, în vârstă de 28 de ani.

"Prietenul meu a fost de acord, cu singura condiţie să-l iau cu mine la muncă", a spus ea.

Thitirat şi-a ţinut promisiunea şi l-a luat timp de un an cu ea la muncă pe căţelul pufos, negru cu alb, nederanjată de cele aproape 10 kilograme ale animalului de companie.

