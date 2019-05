Femeia care a cumpărat un teren de baschet în timp ce dormea. Boala de care suferă

Kelly Snipes, o femeie de 37 de ani și mama a trei copii din localitatea britanică Basildon, a cumpărat un teren de baschet și sute de kilograme de dulciuri, în valoare de 3.400 de euro, în timp ce dormea.

Când femeia s-a trezit dimineața, nu i-a venit să creadă că a făcut cumpărături în valoare de mii de euro – și asta în timp ce dormea. Într-o zi, un TIR s-a oprit în fața casei sale și i-a livrat un teren de baschet din plastic pe care îl cumpărase fără să își dea seama. Totodată, femeia a cumpărat sute de kilograme de jeleuri și prăjiturele în valoare de peste 60 de euro, scrie Daily Mail.

Această problemă a apărut în urmă cu șapte ani, când femeia a devenit mamă pentru prima dată. Atunci a aflat că suferă de parasomnie.

„Am cumpărat de pe internet un teren de baschet, iar când a apărut a doua zi la ușă, am refuzat livrarea. Nu trebuie să introduc detaliile cardului, pentru că sunt toate salvate pe telefon, așa că pot face cumărături cu un click”, a explicat ea.

Citește și O mamă aflată sub influența alcoolului și-a ucis în somn bebelușul de 7 săptămâni

Când era copil, Kelly Snipes avea episoade de insomnie, însă acestea s-au agravat în 2006, după nașterea primului ei copil.

„Când eram însărcinată am luat o supradoză de medicamente în somn. Pentru că sunt diabetică, trebuie să iau medicamente. Am visat că vorbeam cu medicii și le-am spus că nu mai vreau să iau pastile, însă când m-am trezit am realizat că luasem toată folia. Din fericire, a fost totul ok, însă m-a îngrijorat atât de tare acel eveniment că am apelat la serviciile sociale”, a mai mărturisit ea.

La început, i-a fost teamă să ceară ajutor, întrucât se temea că vor avea de suferit copiii ei, mai ales că era o mamă singură. Însă după ce s-a căsătorit și a dat naștere la încă doi copii, simptomele s-au agravat.

„A fost îngrozitor, pentru că nu știam ce urmează să fac noaptea. Mă simțeam epuizată fizic. Nu le-am făcut nimic copiilor mei, dar ajungeam constant la spital pentru că nu dormeam noaptea. Simțeam că nu pot fi mamă sau soție”, a continuat ea.

Pentru a o ajuta, un medic i-a sugerat să poarte o mască de oxigen noaptea, ceea ce o ajută să doarmă mai bine, ținându-i sub control problemele medicale.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!