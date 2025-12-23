Farmacii deschise de Crăciun 2025. Lista farmaciilor non-stop din București

Locuitorii Capitalei care au nevoie de o farmacie deschisă de Crăciun 2025, trebuie să știe că există câteva farmacii deschise în permanență pentru cei care au nevoie urgentă de medicamente.

În fiecare sector vor exista unități deschise în zilele de Crăciun. Iată care sunt acestea și ce program au.

Farmacii deschise de Crăciun 2025

În 2025, Bucureștiul are mai puține farmacii cu program non-stop decât în anii anterior. Cu toate acestea, există câteva unități deschise permanent în aproape toate sectoarele.

Locuitorii Capitalei au la dispoziție un număr limitat de farmacii non-stop la care să apeleze în caz de urgență. Cu toate că sunt mai puține decât anii trecuți, acestea există și pot fi o soluție salvatoare pentru bucureștenii care au nevoie de un medicament, astfel încât să nu apeleze la serviciul de ambulanță sau să meargă la urgențe.

Cea mai mare și cunoscută farmacie din București, Farmacia Tei, a anunțat un program adaptat pentru Crăciun. Pe 24 decembrie 2025, Farmacia Tei va fi deschisă între orele 8:00 și 16:00. În zilele de 25 și 26 decembrie 2025, farmaciile Tei vor fi închise și vor reveni la programul normal pe 27 și 28 decembrie.

Farmacii non-stop de Crăciun în Sectorul 1

Locuitorii sectorului 1 au câteva opțiuni la îndemână în ziua de Crăciun dacă au nevoie de o farmacie non-stop:

• Farmacia Santia Victoriei Non-Stop — Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32

• Help Net — Bulevardul Ion Mihalache 92

• Help Net / Dr. Max — Str. Lt. Av. Radu Beller 3-7

• Farmacia M — Strada Piatra Morii 17

Farmacii non-stop de Crăciun în Sectorul 2

Dacă stai în Sectorul 2 și ai nevoie de o farmacie non-stop în ziua de Crăciun, acestea sunt opțiunile:

• Pharma Care — Șoseaua Ștefan cel Mare 8-10

• Farmadex — Șoseaua Pantelimon 291

• Farmacia Dami Mar — Șoseaua Colentina 28

• Help Net — Șoseaua Mihai Bravu 128

Farmacii non-stop de Crăciun în Sectorul 3

Locuitorii din Sectorul 3 au la dispoziție următoarele farmacii deschise non stop de Crăciun:

• Șoseaua Mihai Bravu, nr. 128, Sector 2, București

• Calea Moșilor, nr. 257, Sector 2, București

• Farmacia Farmadex

• Calea Moșilor, nr. 280, Sector 2, București

• Farmacia Farmadex- Pantelimon

• Soseaua Pantelimon, nr. 291, Sector 2, București

Farmacii non-stop de Crăciun în Sectorul 4

Bucureștenii care locuiesc în sectorul 4 au la dispoziție următoarele farmacii non-stop:

• Farmacia Help Net – Calea 13 Septembrie, nr. 126, P34

• Farmacia Help Net – Bd. Unirii, nr. 27

• Farmacia 2Na – Bd. Unirii, nr. 14, bloc 6

• Farmacia Dona – Bd. Gheorghe Șincai, nr. 2 Farmacia Dona – Șos. Berceni, nr. 43, bloc 109

• Farmacia Medimfarm – Bulevardul Alexandru Obregia, nr. 5A, Bl. I1, Sc. 2, Ap. 36

Farmacii non-stop de Crăciun în Sectorul 5

Sunt două farmacii deschise non-stop de Crăciun în sectorul 5:

• Farmacia Help Net – Șos. Panduri, nr. 1

• Farmacia AIS Pharm – Calea Rahovei, nr. 323, bl. 26, sector 5

Farmacii non-stop de Crăciun în Sectorul 6

Dacă locuiești în sectorul 6, acestea sunt farmaciile deschise de Crăciun:

• Farmacia HelpNet – Str. Brașov, nr. 21 (Piața Moghioroș)

• Farmacia Sensiblu – Str. Drumul Taberei, nr. 18

• Farmacia Alissa – Strada Drumul Taberei, nr. 18

• Farmacia Multifarm – Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 14, bloc 13.

Spitale deschise pentru urgențe de Crăciun 2025

Cele nouă spitale de urgență și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura, prin liniile de gardă, asistența medicală pe toată perioada sărbătorilor de Crăciun.

Toate cele nouă spitale de urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov asigură, prin liniile de gardă, asistenţa medicală pe toată durata sărbătorilor de Crăciun.

Vor asigura permanent asistenţa medicală:

• Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca

• Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar

• Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon", Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Ioan”

• Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni"

• Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri

• Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice

• Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"

• Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie".

