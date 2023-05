Elfița de pe OnlyFans a stârnit imaginația fanilor în costumul prințesei Zelda. Cine este Tabitha Lyons

Tabitha Lyons este cunoscută fanilor de pe Onlyfans și Playboy și a fost deosebit de apreciată pentru fizicul ei. Acum a intrat în pielea unui personaj, cu ocazia lansării jocului „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, transmite publicația Daily Star.

Gamerii o consideră „cea mai frumoasă elfă" după ce și-a arătat curbele senzuale într-un costum al prințesei Zelda, pentru a marca lansarea noului joc de succes „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

Tabitha Lyons a cucerit o grămadă de fani pe rețelele de socializare după ce s-a dezbrăcat înfățișând personaje de pe marele ecran.

Vedeta OnlyFans s-a îmbrăcat în costumația Prințesei Zelda pentru a sărbători lansarea celui mai recent joc al Nintendo.

Instagram/artyfakes

„O nouă dezvăluire! Pentru a sărbători lansarea [Tears of Kingdom] a trebuit să fac un cosplay cu Zelda din una dintre francizele mele preferate de jocuri" a scris Tabitha Lyons pe rețelele de socializare.

Iar fanii au apreciat-o, în comentarii:

„Acei ochi. Aceste urechi. Acest zâmbet. Iubesc totul".

„Ești uimitor de frumoasă în rolul Zeldei".

„Trebuia să comentez, ar fi fost un pic elfic din partea mea să nu spun cât de superb arăți!" au scris câțiva dintre admiratori.

Tabi, iubitoare de jocuri video, este o pasionată de streamingul pe Twitcher și a sărbătorit lansarea continuării jocurilor Zelda cu o transmisiune în direct, îmbrăcată în ținuta prințesei.

Fanii Zelda au așteptat șase ani pentru ca Nintendo să lanseze următoarele jocuri ale îndrăgitei serii, după cunoscutul Breath of the Wild. Vineri dimineață, au stat la coadă pentru jocul cu Zelda.

În afară de activitatea sa pe OnyFans și Playboy, Tabitha Lyons a intrat în 2012 în lumea cosplay-ului ( interpretarea în public a unor personaje, cu costumele și accesoriile specifice, n.r.), după ce a fost un fan al jocurilor de roluri live-action, și de atunci "nu s-a mai uitat înapoi".

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 12-05-2023 15:54