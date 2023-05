EFFIE Awards 2023 anunță Președintele Juriului ediției din acest an

Despre Cristina Vincenza

Cristina Vincenza Saccà este SVP Consumer Marketing & Sponsorship, Europe, Mastercard, compania globala de tehnologie in industria de plati, care deschide posibilitati de nepretuit pentru noi toti. În calitate de lider in ceea ce priveste Publictatea, Sponzorizarile, Media, Digital si activitatile de Cercetare pentru regiuna europeana a companiei globale, principalul ei obiectiv in activitatea de zi cu zi este sa dezvolte si sa creasca interatiunea cu brandul in peste 40 de tari.

Înainte de a face parte din familia MasterCard, Cristina Vincenza a fost director al Membership Rewards pentru American Express în cadrul filialei italiene. Ea aduce la Premiile EFFIE peste 20 de ani de experiență în lucrul cu echipele de marketing, creștere strategică și management de produs. Mai jos sunt câteva gânduri pe care ea ni le-a împărtășit cu privire la Effie Awards:

"În rolul meu la Mastercard sunt norocoasă să fiu înconjurată de o echipă de colegi creativi, pasionați și orientați spre rezultate. Dar este întotdeauna minunat să ieși din cotidian și să ai șansa de a fi inspirat de toate celelalte proiecte extraordinare; de aceea aștept cu nerăbdare să prezidez juriul Effie Awards România, care celebrează cele mai bune realizări din industria românească de marketing și comunicare."

20 de ani de campanii transformate în benchmark-uri

Am pregătit o galerie specială care recunoaste campaniile câștigătoare de Grand Effie, adevărate repere ale excelenței în marcom. In plus, avem si interviuri cu reprezentatii companiilor care au obtinut rezultate remarcabile de-a lungul anilor. Aruncă o privire aici.

EFFIE Awards este un festival internațional sub licența EFFIE Worldwide, Inc. EFFIE Awards a fost lansat în 1968, în SUA. Romanian EFFIE Awards este un eveniment de marcă al industriei de marketing și comunicare, organizat de International Advertising Association Romania (IAA România), în parteneriat cu Uniunea Agențiilor de Publicitate din România (UAPR).

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 16-05-2023 11:36