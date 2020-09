Drama trăită de o femeie de 68 de ani după ce s-a căsătorit cu un bărbat cu 30 de ani mai tânăr

Beth Haining obișnuia să râdă când citea povești despre femei mai în vârstă care căutau relații cu băieți mai tineri, care ajungeau să le fure economiile și nu credea că ar putea ajunge și ea vreodată în această situație.

Însă ea a picat în plasa unui ghanez cu 30 de ani mai tânăr decât ea, care i-a provocat o pagubă de 18.000 de lire.

Beth l-a cunoscut pe Rodney pe internet, în 2014, atunci când ea avea 63 de ani. Bărbatul locuia în Accra, Ghana, iar Beth conducea o organizație de caritate care ajuta ortfelinatele din oraș.

A post shared by Beth Haining (@bethhaining) on Aug 10, 2016 at 6:16am PDT

Aveau o prietenă comună, iar amândoi iubeau muzica, astfel că s-au împrietenit imediat.

„Mă simțeaum puțin singură, deoarece sora mea murise cu câțiva ani în urmă și mama mea suferea de demență. Dar Rodney era foarte prietenos și vorbăreț și ne-am înțeles bine”, a povestit ea.

Cei doi au început să discute tot mai des, în ciuda diferenței de vârstă. Beth și Rodney și-au trimis poze cu ei, însă bărbatul i-a spus că are 40 de ani.

This white older lady thought she'd found true love in this Snoop Dogg lookalike. 18K later and she realised she'd been duped. https://t.co/A55jI4qRd7 pic.twitter.com/vINbiMZcUy