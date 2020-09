O femeie a căzut din mașină pe autostradă. Ieșise pe geam să filmeze

Incidentul a avut loc noaptea, în jurul orei locale 1.30, astfel că autostrada nu era intens circulată. O ambulanță a sosit la fața locului și i-a acordat femeii îngrijiri medicale.

Poliția a confirmat incidentul și precizează că femeia nu a suferit răni care să îi pună viața în pericol.

Nicio persoană nu a fost arestată

Într-o postare pe Twitter, Poliția din Surrey a transmis că femeia a avut un comportamentul femeii i-a lăsat pe ofițeri fără cuvinte și că doar prin noroc nu a fost ucisă sau rănită.

„Pasagerul de pe scaunul din față atârna din mașină pe M25, în timp ce filma un videoclip pe SnapChat, apoi a căzut din autoturism. Numai din noroc nu a fost grav rănită sau ucisă. Oamenii au rămas uimiți de acțiunile ei, pe rețelele de socializare”, a precizat poliția.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb