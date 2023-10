Descoperire șocantă în Iași: 700 de schelete dezgropate din gropi comune, în Copou. Dosarul Parchetului Militar este secret

Peste 100 de schelete au fost dezgropate zilele acestea în spatele Cantinei Titu Maiorescu aparținând Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, ducând astfel numărul rămășițelor descoperite în 6-7 gropi comune din această locație la 700, scrie Ziarul de Iași.

Scheletele aparțin unor soldați germani din Al Doilea Război Mondial, dar dosarul deschis de Tribunalul Militar este secret și nu există alte informații publice la acest moment, arată sursa citată, care îl citează pe reprezentantul Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Alianţa Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război).

Volksbund și-a trimis un reprezentant la Iași pentru a da o mână de ajutor în cercetarea cazului, dar Parchetul Militar l-a refuzat. A cerut în schimb informaţii suplimentare din arhiva Volksbund, care ar putea ajuta în cercetarea deschisă acum de instanţa militară ieşeană.

Comisia mormintelor de război din Germania este o organizaţie umanitară, dedicată sarcinii de a căuta şi recupera morţii de război din străinătate, de a-i îngropa cu demnitate şi de a le îngriji mormintele.

Reprezentantul Volksbund, Ruslan Voloşin, a fost prezent în Iaşi şi în perioada 2008-2009, când în aceeaşi arie au fost deshumate în jur de 1.500 de schelete şi în toate gropile comune s-au găsit plăcuţe germane.

”Ni s-a spus că s-a deschis un dosar de omucidere în masă”

”Zilele acestea am fost la Iaşi, am fost şi la locul în care se fac săpăturile am fost şi la Parchetul Militar. Am propus să participăm şi noi la cercetare, dat fiind că este vorba de militari germani, dar am fost refuzaţi. Ni s-a spus că s-a deschis un dosar de omucidere în masă, că investigaţiile sunt secrete şi ne-au rugat să le dăm mai multe informaţii despre descoperirile din anii 2008-2009, date pe care le-am cerut din arhiva noastră”, a explicat Ruslan Voloşin.

În luna septembrie, în spatele cantinei studenţeşti din Copou, primele schelete au început să iasă la iveală în timpul săpăturilor pentru construcţia unui cămin studenţesc al Universităţii Alexandru Ioan Cuza.

”Înţeleg că până astăzi au fost descoperite 700 de schelete şi s-a extins perimetrul. De unde erau 3-4 gropi comune, acum sunt 6-7.

Dat fiind că s-au găsit nişte tăbliţe, nişte înscrisuri, care ar fi aparţinut unor militari, Parchetului Militar i-a revenit competenţa şi supraveghează săpăturile acelea, descărcarea arheologică, a sistat efectuarea lucrărilor.

Noi nu ne putem opune, şi nici nu ar fi normal să o facem, dar ne-au asigurat că nu ne vor întârzia, iar când vor finaliza de dezgropat toate osemintele, le vor inventaria şi vor încerca să stabilească şi cauza deceselor care, evident, este cea din timpul războiului mondial. Apoi probabil le vor înhuma în altă parte şi construcţia căminului va continua”, a declarat Tudore Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza.

Imediat ce Parchetul Militar a deschis ancheta, perimetrul gropilor comune a fost delimitat cu garduri înalte, iar săpăturile sunt păzite de jandarmi.

Scheletele soldaților germani vor rămâne în România

Ce se va întâmpla însă cu osemintele la finalizarea anchetei şi cine sunt morţii aruncaţi în gropile comune?

Ruslan Voloşin are un răspuns la această întrebare: „Osemintele vor rămâne în România. Volksbund a construit parcele militare germane, iar scheletele vor fi înmormântate în aceste parcele. Tăbliţele găsite în gropile comune vor fi trimise în Germania, acolo unde o altă comisie va începe o cercetare pentru fiecare soldat şi se va încerca identificarea urmaşilor acestora. Plăcuţe s-au găsit şi în anii 2008-2009. Avem de atunci mărturia unei bătrâne care spunea că ei erau aduşi aici cu trenul, răniţi. Unii mureau pe drum. Aşa ar fi ajuns în gropile comune”.

Ancheta Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Iaşi şi-a propus să identifice cauza morţii soldaţilor germani, iar cercetarea se va baza şi pe concluziile legiştilor.

Dacă soldaţii germani au fost ucişi la Iaşi sau dacă au murit în urma rănilor de război e una dintre dilemele pe care procurorii militari vor încerca să le dezlege.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 27-10-2023 20:30