Descoperire inedită într-un mormânt egiptean. Ce s-a găsit printre artefacte

Șoarecii și alte animale înconjurau două corpuri umane mumificate, iar camera de înmormântare conține picturi detaliate despre procesiuni funerare și oameni care lucrează pe câmp, scrie BBC.

Experții spun că mormântul are peste 2000 de ani și se crede a fi locul de odihnă al unui înalt funcționar numit Tutu și al soției sale. A fost descoperit în luna octombrie, când contrabandiștii au fost prinși săpând ilegal după artefacte.

Egypt: tomb newly unearthed near the town of Sohag • mummified mice and cats found in a beautiful ancient chamber | BBC | April 2019 https://t.co/NS9i2jdKnC pic.twitter.com/dyQ0IyUjFI

Ministerul egiptean al Antichităților speră că descoperirile vor atrage vizitatorii în orașul din deșert, aflat la 390 km sud de Cairo, în apropierea Nilului.

Mostafa Waziri, secretarul general al Consiliului Suprem de Antichități din Egipt, a declarat că este un "mormânt frumos și colorat" și "una dintre cele mai interesante descoperiri din zonă". De la revolta din 2011, instabilitatea politică și insecuritatea țării au lovit industria turismului. Ministerul speră că această nouă atracție va ajuta la atragerea vizitatorilor înapoi.

Trupurile mumificate ale unei femei și un băiat, ambii din epoca Ptolemeică au fost expuse în fața mormântului. Femeia se crede că avea între 35 și 50 de ani când a murit în timp ce băiatul avea 12-14 ani.

Dozens of mummified mice have been discovered among about 50 animals found in an ancient tomb that was unveiled in Egypt on Friday. #MyWasteMyResponsibility pic.twitter.com/KpsSvSFAnK