În multe ţări, numărul copiilor născuţi de fiecare femeie este în scădere, însă oamenii de ştiinţă întâmpină încă dificultăţi în evaluarea tuturor cauzelor aflate în spatele acestei scăderi.

Două studii americane publicate recent indică acelaşi "suspect": smartphone-urile, informează marţi AFP.

Posesorii de smartphone-uri au mai puţine interacţiuni sociale şi, aşadar, mai puţine relaţii sexuale în viaţa reală, sugerează autorii celor două cercetări.

Rata fertilităţii a scăzut cu 22% în Statele Unite începând din 2007 şi oamenii de ştiinţă au emis ipoteza că acest declin net înregistrat de la acea dată este asociat cu lansarea pe piaţă, în acelaşi an, a telefonului inteligent iPhone produs de Apple.

Pentru a-şi confirma teoria, doi cercetători de la Universitatea Middlebury s-au bazat pe faptul că, între 2007 şi 2011, modelul iPhone era utilizabil în Statele Unite prin intermediul unui singur operator, AT&T.

Ei au comparat ratele de fertilitate din zonele acoperite de AT&T cu cele din zonele neacoperite, care erau aşadar, a priori, fără utilizatori de iPhone.

Comitatele americane cu acces la iPhone au înregistrat o scădere mai importantă a numărului de copii născuţi de fiecare femeie decât comitatele ce erau lipsite de acest produs, au constatat autorii în studiul lor, publicat luni de National Bureau of Economic Research.

Scăderea a fost marcantă la cele mai tinere femei (15-24 ani).

"Scăderea ratei fertilităţii se concentrează în principal la tinere şi este reflectată în mare parte de scăderea naşterilor nedorite", au adăugat ei.

Autorii sugerează că această scădere nu trebuie atribuită atât costurilor legate de creşterea unui copil, cât "lipsei relaţiilor sociale şi a activităţii sexuale".

"Pe măsură ce utilizarea smartphone-urilor s-a generalizat, timpul petrecut cu prietenii în persoană şi cel dedicat activităţii sexuale au scăzut puternic, în paralel cu creşterea consumului de pornografie, un posibil substitut al sexualităţii în doi", au scris cercetătorii Caitlin Myers şi Ezekiel Hooper.

Cei doi autori subliniază că aceasta nu este singura cauză a scăderii numărului de copii per femeie, ci mai degrabă un factor important, asupra căruia politicile pro-natalitate implementate de multe ţări, precum Franţa şi Coreea de Sud, constând în stimulente economice, au o influenţă redusă.

Doi economişti de la Universitatea din Cincinnati, Nathan Hudson şi Hernan Moscoso Boedo, au extins apoi această ipoteză la 128 de ţări.

Ei au analizat datele furnizate de Banca Mondială cu privire la ratele de penetrare a smartphone-urilor în societate şi ratele de fertilitate în rândul adolescentelor.

Cei doi cercetători au constatat că scăderea ratei fertilităţii s-a accelerat odată cu generalizarea smartphone-urilor, un fenomen observat în ţări "care prezintă contexte sanitare, sociale, economice şi culturale fundamental diferite".

În studiul lor, publicat în luna mai, autorii au ajuns la concluzia că s-a produs "un şoc tehnologic global comun".