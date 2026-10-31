Măselele de minte sunt ultimii dinți permanenți care apar în gură.

Ce sunt măselele de minte și când apar

Se mai numesc molari trei și se află în spatele celorlalte măsele, atât sus, cât și jos. În mod normal, o persoană poate avea patru măsele de minte, câte una în fiecare colț al gurii, însă nu toată lumea le dezvoltă.

De cele mai multe ori, acestea apar între 17 și 25 de ani, dar există și situații în care cresc mai devreme sau mult mai târziu. Spre deosebire de ceilalți dinți permanenți, care apar în copilărie, măselele de minte se dezvoltă mai târziu și au nevoie de mai mult timp pentru a ieși prin gingie. Nu cresc însă la fel la toată lumea. Unele persoane au suficient spațiu, astfel încât măselele ies normal, fără să provoace probleme. În alte cazuri, acestea pot rămâne parțial sau complet blocate sub gingie ori în osul maxilar. În această situație, vorbim despre măsele de minte incluse.

Există și persoane cărora nu le apar niciodată, pentru că nu s-au format. Lipsa lor nu afectează, de obicei, mestecatul. Dacă măselele există, dar nu au ieșit, medicul stomatolog le poate verifica poziția printr-o radiografie dentară.

De ce se numesc măsele de minte și ce rol au

Te-ai întrebat vreodată de ce se numesc măsele de minte? Denumirea nu are nicio legătură cu inteligența, ci cu vârsta la care apar. Spre deosebire de ceilalți dinți, acestea cresc de obicei spre sfârșitul adolescenței sau la începutul vieții adulte, când oamenii sunt considerați mai maturi și mai înțelepți, conform ABC.com.

Numele are o istorie veche. Încă din Antichitate, grecii foloseau o denumire legată de prudență, iar romanii le numeau dinți ai înțelepciunii. Expresia s-a păstrat până astăzi și este întâlnită în mai multe limbi. Cât despre rolul lor, măselele de minte sunt o moștenire de la strămoșii noștri, care aveau maxilare mai mari și consumau alimente greu de mestecat, precum rădăcini, plante fibroase, nuci și carne crudă. Măselele suplimentare îi ajutau să mărunțească mai bine hrana și să facă față uzurii dinților.

Pe măsură ce oamenii au început să gătească și să mănânce alimente mai moi, maxilarele au devenit mai mici, iar spațiul pentru măselele de minte s-a redus. Totuși, acestea nu sunt complet inutile. Dacă cresc corect și sunt sănătoase, pot ajuta la mestecat.

De ce nu mai avem nevoie de măselele de minte la fel de mult ca strămoșii noștri

Măselele de minte erau mult mai importante pentru strămoșii noștri decât sunt pentru noi astăzi. Motivul este simplu: alimentația lor era foarte diferită. Oamenii consumau frecvent rădăcini, plante crude, nuci și carne, adică alimente tari și greu de mestecat. Pentru a le mărunți, aveau nevoie de maxilare puternice și de cât mai mulți dinți.

În plus, dinții se uzau mult mai repede din cauza alimentelor dure și a particulelor abrazive din hrană. Măselele de minte ofereau o suprafață suplimentară pentru mestecat, ajutându-i să consume mai ușor aceste alimente, conform Clevelandclinic.com.

Lucrurile au început să se schimbe odată cu folosirea focului pentru gătit, prelucrarea alimentelor și dezvoltarea agriculturii. Hrana a devenit treptat mai moale și mai ușor de mestecat, astfel că oamenii nu au mai avut aceeași nevoie de maxilare mari și de dinți suplimentari.

În timp, maxilarele umane au devenit mai mici, însă măselele de minte au continuat să se formeze. Din acest motiv, multe persoane nu mai au suficient spațiu pentru ca ele să crească normal.

Astăzi, putem mesteca fără probleme și fără măselele de minte. Totuși, dacă acestea sunt sănătoase, cresc corect și pot fi curățate corespunzător, nu este obligatoriu să fie scoase.

De ce măselele de minte provoacă durere și disconfort

Măselele de minte pot provoca durere din mai multe motive, însă cea mai frecventă problemă este lipsa spațiului. Fiind ultimii dinți care apar, acestea nu au întotdeauna suficient loc pentru a crește normal, mai ales dacă celelalte măsele ocupă deja spațiul disponibil.

Uneori, măselele de minte cresc strâmb, rămân blocate sub gingie sau ies doar parțial. În astfel de situații, gingia se poate inflama, iar durerea apare în partea din spate a maxilarului. Disconfortul poate deveni mai puternic atunci când mesteci sau încerci să deschizi larg gura.

O altă problemă este acumularea bacteriilor în jurul măselelor care au ieșit doar parțial. Resturile alimentare pot rămâne prinse sub gingia care acoperă dintele, provocând o inflamație numită pericoronarită. Aceasta poate duce la durere, gingii umflate și roșii, respirație urât mirositoare și un gust neplăcut în gură.

În plus, măselele de minte sunt mai greu de curățat, ceea ce favorizează apariția cariilor și a problemelor gingivale. Uneori, pot afecta măseaua vecină, iar în cazuri mai rare se pot forma chisturi. Nu toate măselele de minte provoacă probleme și nici nu trebuie extrase automat. Dacă durerea persistă sau revine, este bine să mergi la stomatolog. În schimb, dacă apar febră, umflături sau dificultăți la înghițire, este necesar un consult medical urgent.

Ce se întâmplă dacă măselele de minte cresc strâmb

Atunci când nu au suficient spațiu pentru a crește normal, măselele de minte pot ieși înclinate, spre dinții vecini sau chiar aproape orizontal. Uneori, acestea rămân parțial sau complet blocate sub gingie ori în osul maxilar. În astfel de situații, sunt numite măsele de minte incluse.

Una dintre problemele care pot apărea este afectarea măselei aflate imediat în fața lor. Dacă măseaua de minte crește într-o poziție nepotrivită, resturile alimentare și bacteriile se pot acumula între cei doi dinți, ceea ce crește riscul de carii și infecții gingivale. În unele cazuri, măselele crescute strâmb pot provoca durere, umflături, inflamarea gingiei sau dificultăți la deschiderea gurii. Mai rar, dacă rămân blocate în os, în jurul lor se pot forma chisturi care afectează țesuturile și dinții din apropiere.

Totuși, nu toate măselele de minte crescute strâmb provoacă probleme. Unele persoane nu simt niciun fel de durere sau disconfort. De aceea, medicul stomatolog poate recomanda o radiografie pentru a verifica poziția măselei și pentru a stabili dacă este nevoie de tratament sau doar de monitorizare.

Este obligatoriu să scoatem măselele de minte?

Nu, măselele de minte nu trebuie scoase în toate cazurile. Dacă sunt sănătoase, au crescut complet, sunt poziționate corect și pot fi curățate fără probleme, acestea pot rămâne în gură toată viața. Extracția este recomandată, de obicei, atunci când măselele provoacă dureri repetate, infecții, carii care nu pot fi tratate corespunzător sau afectează dinții din apropiere. De asemenea, poate fi necesară dacă în jurul unei măsele apare un chist sau alte complicații.

Lucrurile sunt puțin diferite atunci când măseaua nu a ieșit complet, dar nici nu provoacă probleme. În astfel de situații, părerile specialiștilor diferă. Unii recomandă extracția preventivă în anumite cazuri, în timp ce alții consideră că este suficientă monitorizarea periodică. Trebuie avut în vedere și faptul că extracția poate avea unele riscuri. După intervenție pot apărea durere, umflături sau infecții, iar în cazuri mai rare pot fi afectați nervii din apropierea rădăcinilor.

De aceea, decizia se ia împreună cu medicul stomatolog, după examinarea dinților și, dacă este necesar, efectuarea unei radiografii. Acesta va ține cont de poziția măselei, de sănătatea gingiilor și de eventualele probleme existente.

Când trebuie să mergem la dentist dacă ne dor măselele de minte

Durerea provocată de măselele de minte nu ar trebui ignorată, mai ales dacă persistă, apare frecvent sau devine tot mai puternică. Chiar dacă uneori disconfortul este legat de ieșirea dintelui prin gingie, acesta poate fi și un semn de inflamație, carie sau infecție. Este bine să mergi la stomatolog dacă gingia din jurul măselei este roșie, umflată sau sensibilă, dacă te doare atunci când mesteci ori dacă simți un disconfort constant în partea din spate a maxilarului.

Alte semne la care trebuie să fii atent sunt respirația urât mirositoare, gustul neplăcut care persistă, sângerarea gingiei sau dificultatea de a deschide complet gura. Aceste probleme pot apărea atunci când bacteriile se acumulează în jurul unei măsele care a ieșit doar parțial. Dacă durerea este puternică, umflătura se agravează sau apar febră și puroi, este necesar un consult stomatologic urgent. În schimb, dacă ai dificultăți de respirație sau de înghițire, trebuie să mergi imediat la urgență, deoarece infecția se poate răspândi.

În timpul consultației, medicul va examina zona și poate recomanda o radiografie. În funcție de problemă, tratamentul poate include curățarea gingiei inflamate, tratarea infecției sau extragerea măselei, dacă celelalte soluții nu sunt suficiente.