De câte persoane e nevoie ca să faci o tomografie unei gorile. Răspunsul oferit în Africa de Sud

Gorila de la grădina zoologică din Pretoria a fost transportată cu un elicopter la o distanță de peste 60 de kilometri.

Cel mai apropiat aparat capabil să realizeze o tomografie pentru animalul care cântărește 210 kilograme a fost găsit la Universitatea din Johannesburg.

Makokou, a male Western Lowland Gorilla was airlifted from Johannesburg Zoo to the Onderstepoort Vetinary Academic Hospital in Pretoria. pic.twitter.com/DdjXY6iOSB